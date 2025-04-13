Згідно з рішенням Кабміну, тепер військовозобов'язані старші за 25 років не зможуть отримати відстрочку з причини отримання другої освіти

Студенти на заняттях. Ілюстративне фото: УНІАН

У Кабміні ухвалили законопроєкт, яким прикриють лазівку, що дозволяла уникнути мобілізації через отримання освіти. Але молодим вже педагогам не слід хвилюватись, вони продовжать працювати.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Кабміну.

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Про що саме йдеться у прийнятому законопроєкті

Згідно із положеннями документа "Про внесення змін до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти", відсікається можливість використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації.

А саме йдеться про:

обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів;

виключення права відстрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти;

усунути наявні прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відстрочки під час мобілізації.

Проте залишаються норми про надання права відстрочки від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковими ступенями та закладів позашкільної освіти державної й комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати у цих закладах освіти за основним місцем роботи.

Раніше повідомлялось, що воєнний стан і мобілізація в Україні, імовірно, триватимуть і після 9 травня. Остаточне рішення щодо їх продовження або скасування мають ухвалити до 7 травня.

Раніше юрист Тарас Боровський заявив, що воєнний стан не скасують навіть у разі тимчасового припинення вогню. Мобілізація також триватиме.