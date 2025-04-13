Согласно решению Кабмина, теперь военнообязанные старше 25 лет не смогут получить отсрочку по причине получения второго образования

Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: УНИАН

В Кабмине приняли законопроект, которым прикроют лазейку, позволявшую избежать мобилизации из-за получения образования. Но молодым уже педагогам не следует волноваться, они продолжат работать.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Кабмина.

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О чем именно говорится в принятом законопроекте

Согласно положениям документа "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования", отсекается возможность использования получения образования как способа уклонения от мобилизации.

А именно речь идет об:

ограничении возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и для студентов профессиональных колледжей;

исключении права отсрочки для слушателей профессиональных училищ, которые повышают профессиональную квалификацию без получения образования;

устранить имеющиеся пробелы в законодательстве по определению последовательности получения образования, которое дает право отсрочки во время мобилизации.

Однако остаются нормы о предоставлении права отсрочки от призыва по мобилизации педагогическим работникам высших учебных заведений с научными степенями и учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать в этих учебных заведениях по основному месту работы.

Ранее сообщалось, что военное положение и мобилизация в Украине, вероятно, будут продолжаться и после 9 мая. Окончательное решение об их продлении или отмене должны принять до 7 мая.

Ранее юрист Тарас Боровский заявил, что военное положение не отменят даже в случае временного прекращения огня. Мобилизация также будет продолжаться.