Согласно решению Кабмина, теперь военнообязанные старше 25 лет не смогут получить отсрочку по причине получения второго образования

Кабмин перекрыл лазейку с образованием — кого могут мобилизовать
В Кабмине приняли законопроект, которым прикроют лазейку, позволявшую избежать мобилизации из-за получения образования. Но молодым уже педагогам не следует волноваться, они продолжат работать.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Кабмина.
О чем именно говорится в принятом законопроекте
Согласно положениям документа "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования", отсекается возможность использования получения образования как способа уклонения от мобилизации.
А именно речь идет об:
- ограничении возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и для студентов профессиональных колледжей;
- исключении права отсрочки для слушателей профессиональных училищ, которые повышают профессиональную квалификацию без получения образования;
- устранить имеющиеся пробелы в законодательстве по определению последовательности получения образования, которое дает право отсрочки во время мобилизации.
Однако остаются нормы о предоставлении права отсрочки от призыва по мобилизации педагогическим работникам высших учебных заведений с научными степенями и учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать в этих учебных заведениях по основному месту работы.
Ранее сообщалось, что военное положение и мобилизация в Украине, вероятно, будут продолжаться и после 9 мая. Окончательное решение об их продлении или отмене должны принять до 7 мая.
Ранее юрист Тарас Боровский заявил, что военное положение не отменят даже в случае временного прекращения огня. Мобилизация также будет продолжаться.
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