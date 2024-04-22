Кабмин разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных
Кабинет министров Украины работает над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это уже вторая попытка запустить этот механизм.
Об этом сообщает Forbes в понедельник, 22 апреля.
Электронное бронирование военнообязанных
Один из основных запросов бизнеса — внедрение справедливого механизма бронирования сотрудников от мобилизации. С начала 2024 года в Офисе президента и Верховной Раде обсуждаются различные модели экономического бронирования, предусматривающие уплату определенной суммы денег или налогов. Однако пока эта концепция приостановлена.
В то же время в правительстве хотят вернуться к идее электронного бронирования, которую должны были внедрить еще осенью 2023-го. Вероятно, соответствующий механизм будет функционировать через "Дію".
"Это будет быстрый и понятный процесс для бизнеса", — отметила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.
Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. Однако некоторые граждане могут получить бронь.
Также военный Кирилл Сазонов заявил, что в приоритете для бронирования от мобилизации должны быть люди, работающие на экономику страны, армию и энергетики. Свет и связь гораздо важнее музыки и фильмов.
Читайте Новини.LIVE!