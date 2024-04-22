Кабмин разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных

Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров Украины работает над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это уже вторая попытка запустить этот механизм.

Об этом сообщает Forbes в понедельник, 22 апреля.

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Электронное бронирование военнообязанных

Один из основных запросов бизнеса — внедрение справедливого механизма бронирования сотрудников от мобилизации. С начала 2024 года в Офисе президента и Верховной Раде обсуждаются различные модели экономического бронирования, предусматривающие уплату определенной суммы денег или налогов. Однако пока эта концепция приостановлена.

В то же время в правительстве хотят вернуться к идее электронного бронирования, которую должны были внедрить еще осенью 2023-го. Вероятно, соответствующий механизм будет функционировать через "Дію".

"Это будет быстрый и понятный процесс для бизнеса", — отметила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. Однако некоторые граждане могут получить бронь.

Также военный Кирилл Сазонов заявил, что в приоритете для бронирования от мобилизации должны быть люди, работающие на экономику страны, армию и энергетики. Свет и связь гораздо важнее музыки и фильмов.