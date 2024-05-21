Кабмін ухвалив рішення щодо чоловіків, знятих з війського обліку через виїзд за кордон

Українські чоловіки за кордоном. Фото: DW

Військовозобов'язані чоловіки, яких раніше зняли з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше трьох місяців, матимуть час до 16 червня, щоб особисто приїхати до України, прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стати на військовий облік. На це все це їм дається 30 днів.

Про це йдеться в постанові Кабміну №563 від 16 травня 2024 року, повідомляє Судово-юридична газета.

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Військовозобов'язані за кордоном

Також передбачається, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Крім того, дипломатичні установи за кордоном будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку

Раніше також передбачалося, що зняття з військового обліку військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після їх особистого прибуття до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Наразі цю норму прибрали. Відповідно до внесених Урядом змін призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються з військового обліку у ТЦК.

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо чоловік не виконує це зобов'язання, йому можуть виписати штраф.

Нагадаємо, наразі в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.