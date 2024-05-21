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Кабмін ухвалив рішення щодо чоловіків, знятих з війського обліку через виїзд за кордон

21 травня 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін ухвалив рішення щодо чоловіків, знятих з війського обліку через виїзд за кордон
Українські чоловіки за кордоном. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військовозобов'язані чоловіки, яких раніше зняли з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше трьох місяців, матимуть час до 16 червня, щоб особисто приїхати до України, прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стати на військовий облік. На це все це їм дається 30 днів.

Про це йдеться в постанові Кабміну №563 від 16 травня 2024 року, повідомляє Судово-юридична газета.

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Також передбачається, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Крім того, дипломатичні установи за кордоном будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку

Раніше також передбачалося, що зняття з військового обліку військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після їх особистого прибуття до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Наразі цю норму прибрали. Відповідно до внесених Урядом змін призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються з військового обліку у ТЦК.

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо чоловік не виконує це зобов'язання, йому можуть виписати штраф.

Нагадаємо, наразі в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.

закон
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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