Юрист розповів яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо чоловік не виконує це зобов'язання йому можуть виписати штраф.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у коментарі ТСН.ua у п'ятницю, 17 травня.

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Юрист заявив, що вимагати військово-облікові документи можуть співробітники ТЦК, поліція чи прикордонна служба. У разі їх відсутності, чоловіку можуть виписати повістку.

"Відповідальність за відсутність військово-облікового документа. Перша ситуація — відповідно до частини 6 статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського", — зазначив юрист.

Він заявив, що відсутність з собою військово-облікового документа або відмова його показати є явним невиконанням положень частини 6 статті 22 відповідного Закону. Це може призвести до адміністративної відповідальності згідно з частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, яке стосується порушень у сфері оборони, мобілізаційної готовності та мобілізації під час особливого періоду. В результаті може бути накладено штраф у розмірі від 17000 грн до 25500 грн.

Проте, якщо поліцейський з’ясує, що чоловік ігнорував повістку або порушив правила військового обліку, він може затримати його та доставити до ТЦК.

"Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалась повістка, але той не з'явився до ТЦК, або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доправити таку особу до ТЦК, де очільник виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви повинні пам'ятати — поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про адмінправопорушення", — додав Сімутін

Після 18 травня, при відсутності військово-облікового документа, ТЦК має право виписати штраф до 25 500 грн.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня, визначає нові категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. До них належать деякі державні службовці та силовики.

Раніше адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК та що буде після штрафу у 25 тис грн за ухилення від служби.