Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Юрист розповів яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка arrow

Юрист розповів яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

17 травня 2024 13:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Юрист розповів яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо чоловік не виконує це зобов'язання йому можуть виписати штраф.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у коментарі ТСН.ua у п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Яка покарання загрожує за порушення законодавства про мобілізацію

Юрист заявив, що вимагати військово-облікові документи можуть співробітники ТЦК, поліція чи прикордонна служба. У разі їх відсутності, чоловіку можуть виписати повістку.

"Відповідальність за відсутність військово-облікового документа. Перша ситуація — відповідно до частини 6 статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського", — зазначив юрист.

Він заявив, що відсутність з собою військово-облікового документа або відмова його показати є явним невиконанням положень частини 6 статті 22 відповідного Закону. Це може призвести до адміністративної відповідальності згідно з частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, яке стосується порушень у сфері оборони, мобілізаційної готовності та мобілізації під час особливого періоду. В результаті може бути накладено штраф у розмірі від 17000 грн до 25500 грн.

Проте, якщо поліцейський з’ясує, що чоловік ігнорував повістку або порушив правила військового обліку, він може затримати його та доставити до ТЦК.

"Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалась повістка, але той не з'явився до ТЦК, або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доправити таку особу до ТЦК, де очільник виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви повинні пам'ятати — поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про адмінправопорушення", — додав Сімутін

Після 18 травня, при відсутності військово-облікового документа, ТЦК має право виписати штраф до 25 500 грн.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня, визначає нові категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. До них належать деякі державні службовці та силовики.

Раніше адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК та що буде після штрафу у 25 тис грн за ухилення від служби.

закон
поліція
штраф
мобілізація
повістки
військовий квиток
ТЦК та СП
адвокат
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників