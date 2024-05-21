Стало відомо, яке майно можуть вилучити в ухилянтів від мобілізації

Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ТЦК та СП

В Україні почали активно продавати майно боржників, які не сплатили штрафів за ухилення від військового призову. Після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в нашій державі почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф.

Особливості цієї ситуації пояснює ТСН.

Читайте також:

Чи можуть вилучати майно штрафників

Наразі багато адвокатів, які знаються зокрема і на питаннях мобілізації, нагадують, що в разі несплати штрафу майно ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештовано, вилучено та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM". З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. За даними юристів, арешту може підлягати як нерухомість, так і побутові речі.

Станом на зараз на цьому аукціоні, який працює від 2014 року, реалізується безліч лотів, які раніше були майном боржників.

Наприклад, нещодавно почала ширитися інформація, що державною виконавчою службою Миколаївської області реалізується доволі дивний лот — упаковання дріждів.

На сайті аукціону "CETAM" дійсно є така пропозиція, стартова ціна цього товару — 5 гривень. Певно, виконавці арештували це упаковання, тому що нічого іншого арештувати можливості не було.

Що можуть виставити на аукціон

На аукціоні реалізуються і більш ліквідні речі — одяг боржників, побутова техніка, посуд.

"На аукціоні можно зустріти лоти за стартовою ціною менше однієї гривні, так і лоти, які коштують мільярди гривень. Зокрема, заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо. Зазвичай купівля такого лота залежить в першу чергу від зацікавленності покупців в ньому", — говориться у повідомленні "CETAM".

Втім, варто мати на увазі, що через те, що від моменту набуття чинності нового мобілізаційного законодавства пройшло достатньо мало часу, арештованого майна ухилянтів на цьому аукціоні немає.

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо чоловік не виконує це зобов'язання, йому можуть виписати штраф.

Нагадаємо, наразі в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.