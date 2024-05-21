Кабмин принял решение в отношении мужчин, снятых с военного учета из-за выезда за границу

Украинские мужчины за границей. Фото: DW

Военнообязанные мужчины, которых ранее сняли с военного учета из-за выезда за границу сроком более трех месяцев, будут иметь время до 16 июня, чтобы лично приехать в Украину, прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на военный учет. На это все это им дается 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина от 16 мая 2024 года.

Об этом говорится в законе о мобилизации, который принял Верховная рада в апреле.

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Также предполагается, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же началах, что и мужчины в Украине.

Кроме того, дипломатические учреждения за рубежом будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, состоящих на постоянном или временном консульском учете.

Ранее также предполагалось, что снятие с военного учета военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу сроком более трех месяцев, осуществляется после их личного прибытия в соответствующий ТЦК с документами, подтверждающими выезд за границу.

Пока эту норму убрали. В соответствии с внесенными Правительством изменения призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты не снимаются с военного учета в ТЦК.

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему может быть выписан штраф.

Напомним, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.