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Кабмин принял решение в отношении мужчин, снятых с военного учета из-за выезда за границу

21 мая 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кабмин принял решение в отношении мужчин, снятых с военного учета из-за выезда за границу
Украинские мужчины за границей. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военнообязанные мужчины, которых ранее сняли с военного учета из-за выезда за границу сроком более трех месяцев, будут иметь время до 16 июня, чтобы лично приехать в Украину, прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на военный учет. На это все это им дается 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина от 16 мая 2024 года.

Об этом говорится в законе о мобилизации, который принял Верховная рада в апреле.

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Также предполагается, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же началах, что и мужчины в Украине.

Кроме того, дипломатические учреждения за рубежом будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, состоящих на постоянном или временном консульском учете.

Ранее также предполагалось, что снятие с военного учета военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу сроком более трех месяцев, осуществляется после их личного прибытия в соответствующий ТЦК с документами, подтверждающими выезд за границу.

Пока эту норму убрали. В соответствии с внесенными Правительством изменения призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты не снимаются с военного учета в ТЦК.

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему может быть выписан штраф.

Напомним, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.

закон
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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