Нові правила військового обліку в Україні — які зміни вніс Кабмін

Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: facebook.com/zt.otck

Кабінет міністрів України вніс зміни у порядку ведення військового обліку. Крім того, змінилися і правила призову на військову службу та положення ТЦК.

Про зміни повідомляє "Судово-юридична газета".

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Нові правила військового обліку

Постанова №916 спрощує порядок вручення повісток для призову. Тепер їх дозволено не лише передавати особисто під підпис, а й надсилати поштою. Якщо адресат проігнорує таку повістку, йому загрожує не лише адміністративна відповідальність і штраф, а й кримінальна відповідальність за ухилення від призову — із внесенням до розшуку не тільки через систему "Резерв+", а й через правоохоронні органи.

Зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487

Відтепер районні та міські територіальні центри комплектування (ТЦК) мають автоматично вносити до Реєстру "Оберіг" інформацію про призовників, які досягли 25-річного віку. Це відбуватиметься без їх виклику до ТЦК. Упродовж 30 днів таким особам буде автоматично присвоєне звання "солдат (матрос) запасу" і їх буде переведено до другої категорії запасу.

Також згідно з Положенням про ТЦК, затвердженому постановою Кабміну від 23 лютого 2022 року №154, керівник районного ТЦК тепер уповноважений присвоювати військове звання "солдат (матрос) запасу" під час взяття на облік осіб, які не проходили військову службу чи базову військову підготовку, або були позбавлені звань за рішенням суду чи під час служби.

Крім того, з Порядку вилучено норму, за якою взяття на військовий облік громадян з тимчасово окупованих територій відбувалося лише після реєстрації їх як внутрішньо переміщених осіб. Тепер їх можуть ставити на військовий облік одразу після звернення до ТЦК, органів СБУ чи розвідки за фактичним місцем проживання.

Зміни в абзаці 2 пункту 23

До змін в абзаці було зазначено, що призовники, військовозобов'язані та резервісти, які не оновили свої персональні дані в Єдиному державному реєстрі, повинні протягом семи днів з моменту внесення змін особисто з'явитися до відповідного районного (міського) ТЦК, органу СБУ або підрозділу розвідувального органу, що здійснює військовий облік у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. При собі необхідно мати паспорт громадянина України та військово-облікові документи — для взяття на облік, зняття з нього або внесення змін до облікових даних.

Після внесення змін абзац має такий вигляд: "Громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік та не можуть здійснити електронну ідентифікацію в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зобов'язані особисто прибути до відповідного ТЦК для взяття на військовий облік".

Водночас зберігається абзац 1 п. 23, згідно з яким призовники, військовозобов'язані та резервісти у разі зміни місця проживання або інших персональних даних зобов'язані у 7-денний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку. Це стосується також випадків, передбачених постановою №265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад" — зокрема через ЦНАП або за допомогою інформаційно-комунікаційних систем.

Скасовано обов'язок виконавчих органів сільських, селищних і міських рад щорічно до 1 грудня подавати до районних (міських) ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Такий самий обов'язок скасовано для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — вони також більше не мають подавати відповідні списки щороку до 1 грудня.

Згідно з пунктом 37, списки військового обліку формуються у вигляді справи та зберігаються разом із копіями військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних і резервістів. У пункті 38 уточнюється, що окремо мають зберігатися копії документів громадян, знятих з військового обліку в районних (міських) ТЦК, органах СБУ чи відповідних розвідувальних підрозділах, за винятком тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Також передбачено, що зняття громадян з персонально-первинного та персонального військового обліку можливе лише після того, як їх буде знято з обліку в районному (міському) ТЦК, органах СБУ або відповідних розвідувальних структурах.

Зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу, затвердженого постановою Кабміну №560

Пункт 30-2, який визначає порядок формування та надсилання повісток через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зазнав змін — з нього виключено слово "централізовано". Аналогічне уточнення внесено до положення про друк повісток, сформованих через реєстр "Оберіг", — тепер мова йде просто про їх друк та надсилання поштою, без згадки про централізованість цього процесу.

Також оновлено пункт 88, який регламентує порядок вручення "бойових" повісток. Відтепер у ньому зазначено, що на основі результатів медогляду та, за потреби, професійно-психологічного відбору, резервістам і військовозобов'язаним, які підлягають призову під час мобілізації, повістка про призов і направлення на службу вручається особисто під підпис або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу фактичного проживання.

Таким чином, по-перше, навіть якщо особа особисто не підписувала повістку, а отримала її через "Укрпошту", їй все одно може загрожувати кримінальна відповідальність. Нагадаємо, що у разі відмови резервіста або військовозобов'язаного від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття до визначеного у повістці місця та часу для відправлення у військову частину, передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом.

По-друге, уряд уточнив, що проведення медогляду та професійно-психологічного відбору є підставою для вручення повістки "у разі потреби". Що саме мається на увазі під цим формулюванням, резервісти та військовозобов'язані, ймовірно, дізнаються вже на практиці.

Постановка на облік жінок-медиків та фармацевтів

Оновлений пункт 50 передбачає, що заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які готують жінок за медичними або фармацевтичними спеціальностями, протягом 7 днів після завершення навчання мають надіслати списки випускниць до районних (міських) ТЦК за місцем задекларованого або зареєстрованого проживання. Це можна зробити рекомендованим листом або на офіційну електронну адресу ТЦК.

На підставі цієї інформації ТЦК вносять дані про жінок до реєстру "Оберіг" як про військовозобов'язаних із зазначенням військово-облікової спеціальності — без визначення ступеня придатності до служби. Водночас такі жінки зобов'язані протягом 60 днів після здобуття освіти прибути до ТЦК для проходження медичного огляду.

Раніше заклади освіти надсилали списки за два місяці до завершення навчання, а взяття на облік відбувалося лише після медичного огляду, внесення даних до реєстру та оформлення військового квитка.

Також із "Правил військового обліку" виключено пункт 10-1, який зобов'язував призовників і резервістів ставати на облік у новому ТЦК у разі зміни місця проживання, реєстрації як ВПО чи повернення з-за кордону. Відтепер ці вимоги не діють.

Цифровізація передачі списків особового складу

У новій редакції пунктів 97 і 98 Порядку передбачено, що тепер поіменні списки для направлення резервістів та військовозобов’язаних до військових частин можуть формуватись за допомогою Реєстру "Оберіг" і надсилатися засобами електронного документообігу. Список, підписаний КЕП керівника ТЦК, передається до військової частини, а роздрукований примірник з QR-кодом, військово-обліковими документами, обліково-послужними картками, особовими справами та медичними висновками отримує старший військової команди. Він несе відповідальність за особовий склад від моменту прийняття його у підпорядкування до передачі до військової частини чи обласного ТЦК.

Після прийому команди, військова частина або обласний ТЦК засвідчує в поіменному списку прийняття (чи відмову), підписує його і скріплює печаткою. Цей примірник повертається старшому команди. Відповідальність за особовий склад після цього несе військова частина. Командир частини не пізніше наступного дня надсилає до ТЦК витяг з наказу про зарахування осіб до списків та відмічений поіменний список з КЕП. ТЦК вносить ці дані до Реєстру "Оберіг" протягом доби.

У випадку індивідуального відправлення резервіста або військовозобов’язаного, документи також надсилаються електронною системою до військової частини. Людині видається роздрукований список з QR-кодом і всі супровідні документи. Прийняття або відмова фіксується у поіменному списку, який повертається до ТЦК разом із витягом з наказу. У разі відмови в прийнятті, командир військової частини зазначає причину, підписує список і скріплює його печаткою.

Керівник ТЦК, який організовує індивідуальне відправлення особи, несе за це відповідальність.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив нові правила надсилання повісток.

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