Чи треба виключеним з обліку з'явитися в ТЦК - нові норми закону

Роздача повісток. Фото: з соцмереж

З 18 травня військовозобов'язаним треба оновити дані в ТЦК протягом 60 днів. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо у вас є документи, які надають відстрочку, треба взяти їх із собою.

Чи треба з'явитися для оновлення даних повторно тим, хто був виключений з обліку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Читайте також:

Виключення з обліку

"Закон у своїх перехідних положеннях чітко зазначає, хто повинен підтвердити певні свої дані й оновити. Тих осіб, які були вже виключені з військового обліку, цей закон не стосується", — сказала юристка.

Отже, якщо чоловіка законно було виключено з військового обліку, то в нього немає зобов'язань оновлювати свої дані.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вже з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

Крім того, на тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмови від мобілізації та оновлення облікових даних став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.