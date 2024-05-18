Чи треба виключеним з обліку з'явитися в ТЦК - нові норми закону

Чи треба з'явитися в ТЦК виключеним з обліку згідно з новим законом
З 18 травня військовозобов'язаним треба оновити дані в ТЦК протягом 60 днів. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо у вас є документи, які надають відстрочку, треба взяти їх із собою.
Чи треба з'явитися для оновлення даних повторно тим, хто був виключений з обліку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.
Виключення з обліку
"Закон у своїх перехідних положеннях чітко зазначає, хто повинен підтвердити певні свої дані й оновити. Тих осіб, які були вже виключені з військового обліку, цей закон не стосується", — сказала юристка.
Отже, якщо чоловіка законно було виключено з військового обліку, то в нього немає зобов'язань оновлювати свої дані.
Нагадаємо, вже з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.
Крім того, на тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмови від мобілізації та оновлення облікових даних став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.
Новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.
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