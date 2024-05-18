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Чи треба з'явитися в ТЦК виключеним з обліку згідно з новим законом

18 травня 2024 04:21
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи треба виключеним з обліку з'явитися в ТЦК - нові норми закону
Роздача повісток. Фото: з соцмереж
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

З 18 травня військовозобов'язаним треба оновити дані в ТЦК протягом 60 днів. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо у вас є документи, які надають відстрочку, треба взяти їх із собою. 

Чи треба з'явитися для оновлення даних повторно тим, хто був виключений з обліку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Виключення з обліку 

"Закон у своїх перехідних положеннях чітко зазначає, хто повинен підтвердити певні свої дані й оновити. Тих осіб, які були вже виключені з військового обліку, цей закон не стосується", — сказала юристка. 

Отже, якщо чоловіка законно було виключено з військового обліку, то в нього немає зобов'язань оновлювати свої дані. 

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вже з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів. 

Крім того, на тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмови від мобілізації та оновлення облікових даних став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.

Новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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