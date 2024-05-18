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Кабмин утвердил новые правила вручения повесток — что изменилось

18 мая 2024 06:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Кабмин утвердил новые правила вручения повесток — что изменилось
Военные вручают мужчине повестку. Фото иллюстративное: radiosvoboda.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Уже с сегодняшнего дня, 18 мая, в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Меняются и правила вручения повесток. Теперь повестка будет считаться врученной, даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства ни почтовый оператор, ни представители ТЦК.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" от 16 мая, опубликованном на правительственном портале вечером в пятницу, 17 мая.

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Скриншот постановления Кабмина

Как изменились правила вручения повесток

Согласно новому порядку вручения повесток, их теперь можно будет не только вручать лично, но и отправлять средствами почтовой связи.

В случае, если документ отправляли по почте, подтверждением того, что резервисту или военнообязанному сообщили о необходимости явиться в ТЦК, будут считать:

  • личная подпись о получении повестки;
  • видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием;
  • видеофиксация отказа от получения повестки или отказа в общении с уполномоченным лицом.

Если повестку отправляли по адресу, указанному в военно-учетных данных, то ее сочтут врученной при любых условиях.

Датой вручения повестки будут считать одну из таких почтовых отметок как:

  • о получении почтового отправления адресатом;
  • об отказе получить почтовую отправку;
  • об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, о чем военнообязанный сообщил ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Напомним, в Украине утвердили новую форму военного билета. Военно-учетный документ будут выдавать даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Также мы рассказывали, нужно ли после 18 мая являться в ТЦК, чтобы обновить свои данные, мужчинам, которые исключены из военного учета.

Кабинет министров
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
военнообязанные

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