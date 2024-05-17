Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кабмін затвердив нову форму військового квитка — яку інформацію міститиме документ arrow

Кабмін затвердив нову форму військового квитка — яку інформацію міститиме документ

17 травня 2024 23:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Кабмін затвердив нову форму військового квитка — яку інформацію міститиме документ
Військовий квиток у руці. Фото: ТСН.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В Україні затвердили нову форму військового квитка. Документ можна буде отримати в електронній формі через "Дію" або в паперовій формі у ТЦК. 

Про це йдеться в постанові №559, яку в четвер, 16 травня, опублікували на офіційному сайті урядового порталу.

Читайте також:
Кабмін затвердив нову форму військового квитка — яку інформацію міститиме документ - фото 1
Скриншот постанови Кабміну

Що відомо про нову форму військового квитка

Постанова про військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа набере чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації.

Військово-обліковий документ видаватимуть навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. До військово-облікового документа громадян, які виключені з військового обліку, вноситимуть дані про виключення з військового обліку.

Також військовий квиток міститиме інформацію про те, що особа є ухилянтом, у разі вчинення таким громадянином адміністративного чи кримінального порушення у сфері військового обліку чи мобілізації.  

Військово-обліковий документ оформляється та видається:

  • в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія"), зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" (у разі технічної реалізації);
  • у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 559.

Згідно з постановою Кабміну, у військово-обліковому документі в електронній формі відображатиметься унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа):

  • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
  • відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;
  • військове звання;
  • військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • відомості про виконання військового обов’язку;
  • відомості про військовий облік;
  • відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
  • дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

У Кабміні повідомили, що документи в електронній та паперовій формі матимуть однакову юридичну силу, однак документ в електронній формі вважатиметься дійсним і придатним до використання лише за наявності QR-коду.

Нагадаємо, Міністерство оборони показало, як працюватиме мобільний застосунок Резерв+, за допомогою якого можна буде оновити військово-облікові дані. Для завантаження цей додаток буде доступний вже 18 травня.

Також ми повідомляли про те, чи потрібна для оновлення персональних даних військовозобов'язаних у ТЦК довідка про відсутність судимості.

Дія
мобілізація
військовий квиток
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників