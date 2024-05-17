Кабмін затвердив нову форму військового квитка — яку інформацію міститиме документ

Військовий квиток у руці. Фото: ТСН.ua

В Україні затвердили нову форму військового квитка. Документ можна буде отримати в електронній формі через "Дію" або в паперовій формі у ТЦК.

Про це йдеться в постанові №559, яку в четвер, 16 травня, опублікували на офіційному сайті урядового порталу.

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Скриншот постанови Кабміну

Що відомо про нову форму військового квитка

Постанова про військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа набере чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації.

Військово-обліковий документ видаватимуть навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. До військово-облікового документа громадян, які виключені з військового обліку, вноситимуть дані про виключення з військового обліку.

Також військовий квиток міститиме інформацію про те, що особа є ухилянтом, у разі вчинення таким громадянином адміністративного чи кримінального порушення у сфері військового обліку чи мобілізації.

Військово-обліковий документ оформляється та видається:

в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія"), зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 559.

Згідно з постановою Кабміну, у військово-обліковому документі в електронній формі відображатиметься унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа):

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військове звання;

військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

У Кабміні повідомили, що документи в електронній та паперовій формі матимуть однакову юридичну силу, однак документ в електронній формі вважатиметься дійсним і придатним до використання лише за наявності QR-коду.

Нагадаємо, Міністерство оборони показало, як працюватиме мобільний застосунок Резерв+, за допомогою якого можна буде оновити військово-облікові дані. Для завантаження цей додаток буде доступний вже 18 травня.

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