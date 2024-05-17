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Кабмин утвердил новую форму военного билета — какую информацию будет содержать документ

17 мая 2024 23:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Кабмин утвердил новую форму военного билета — какую информацию будет содержать документ
Военный билет в руке. Фото: ТСН.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Украине утвердили новую форму военного билета. Документ можно получить в электронной форме через "Дію" или в бумажной форме в ТЦК.  

Об этом говорится в постановлении №559 , которое в четверг, 16 мая, опубликовали на официальном сайте правительственного портала.

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Скриншот постановления Кабмина

Что известно о новой форме военного билета

Постановление о военно-учетном документе для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новая форма военно-учетного документа вступит в силу 18 мая одновременно с законом об усилении мобилизации.

Военно-учетный документ будут выдавать даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. В военно-учетный документ граждан, исключенных из военного учета, будут вносить данные об исключении из военного учета.

Также военный билет будет содержать информацию о том, что лицо является уклонистом, в случае совершения таким гражданином административного или уголовного нарушения в сфере военного учета или мобилизации.

Военно-учетный документ оформляется и выдается:

  • в электронной форме — средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал "Дія"), в частности, с использованием мобильного приложения "Действие" (в случае технической реализации);
  • в бумажной форме — на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 года № 559.

Согласно постановлению Кабмина, в военно-учетном документе в электронной форме будет отображаться уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа):

  • фамилия, собственное имя (все собственные имена), отчество;
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  • сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;
  • сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;
  • воинское звание;
  • военно-учетная специальность (для военнообязанных и резервистов СБУ — код профиля подготовки и направление служебной и оперативно-служебной деятельности);
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • сведения об исполнении воинского долга;
  • сведения о военном учете;
  • сведения об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию;
  • дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме

В Кабмине сообщили, что документы в электронной и бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу, однако документ в электронной форме будет считаться действительным и пригодным к употреблениею только при наличии QR-кода.

Напомним, Министерство обороны показало, как будет работать мобильное приложение Резерв+, с помощью которого можно будет обновить военно-учетные данные. Для загрузки это приложение будет доступно уже 18 мая.

Также мы сообщали о том, нужна ли для обновления персональных данных военнообязанных в ТЦК справка об отсутствии судимости.

Дія
мобилизация
военный билет
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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