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У МВС відповіли, чи потрібна довідка про несудимість для оновлення даних у ТЦК

17 травня 2024 14:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У МВС відповіли, чи потрібна довідка про несудимість для оновлення даних у ТЦК
Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: facebook.com/OOTCKSP
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що для оновлення персональних даних військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування (ТЦК) довідка про несудимість не потрібна. У відомстві закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації. 

Про це йдеться у заяві МВС у Telegram 17 травня.

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"Увага! Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості НЕ вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", — написали у МВС. 

Відтак, приводом до заяви стало поширення інформації у соціальних мережах про те, що у подальшому для оновлення даних у ТЦК нібито вимагатимуть витяг про несудимість. У зв'язку з цим, наголосили у відомстві, сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян, також можуть бути затримки у видачі відповідних документів. 

"Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з ОФІЦІЙНИХ джерел", — наголосили у МВС. 

Оновлення даних у ТЦК
Інформація МВС. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані. Також, починаючи з цього дня у Києві прийматимуть військовозобов’язаних і ЦНАПи. 

МВС
війна
ЗСУ
військовий призов
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
довідка

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