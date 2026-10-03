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Главная Мобилизация Руководитель ТЦК завышал показатели мобилизации: суд вынес решение

Руководитель ТЦК завышал показатели мобилизации: суд вынес решение

Ua ru
3 октября 2026 03:32
Суд наложил ограничения на руководителя ТЦК, который занимался завышением показателей мобилизации
Сотрудник ТЦК разговаривает с мужчиной. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Ивано-Франковской области прошел суд над руководителем одного из районных ТЦК и СП по делу о возможном завышении показателей мобилизации. Суд уже вынес по его делу соответствующее решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Івано-Франківськ".

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Детали дела

Согласно материалам дела, подозреваемый является уроженцем поселка Мангуш Донецкой области и имеет воинское звание подполковника. Он исполнял обязанности начальника районного ТЦК и СП.

В марте 2026 года мужчину задержали по подозрению в вымогательстве у военнообязанных по 1 тысяче долларов за снятие их с розыска в системе «Оберег».

Согласно новому ходатайству прокурора, в период с 18 декабря 2025 года по 24 января 2026 года подполковник вносил недостоверные сведения о якобы мобилизации военнообязанных.

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При этом фактически они "служили" лишь в системе «Оберег» и не были зачислены в списки личного состава воинских частей.

Таким образом, руководитель районного ТЦК и СП фиктивно оформил в качестве принятых на службу 28 военнообязанных граждан, которые на самом деле не числились в составе ни одной воинской части. Как отмечает прокурор, таким образом подозреваемый мог искусственно завышать показатель выполнения мобилизационного плана.

По новым эпизодам подполковнику, помимо получения взятки, инкриминируются ч. 1 и ч. 3 ст. 362, а также ч. 1 ст. 366 УК Украины. На судебное заседание подозреваемый и его защитник не явились.

Решение суда

Калушский городской районный суд избрал для руководителя районного ТЦК и СП меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 дней.

В соответствии с возложенными на него обязанностями подозреваемый должен по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд, не покидать место жительства и регистрации без соответствующего разрешения, а также сдать на хранение свой загранпаспорт.

В случае невыполнения установленных судом обязательств подозреваемому может быть назначено денежное взыскание в размере от 0,25 до 2 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. По итогам дела суд запретил ей покидать Украину.

суд Ивано-Франковская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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