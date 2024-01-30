Керівників лікарень хочуть зобов'язати звітувати для ТЦК про своїх пацієнтів — деталі

Прийом в лікаря. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні керівників медичних закладів планують зобов'язати повідомляти до військкоматів щодо перебування на стаціонарі громадян віком від 18 до 25 років. Таку норму закладено в новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Зазначається, що очільники лікарень повинні звітувати про їхню шпиталізацію впродовж трьох днів.

Які ще зміни внесли до нового законопроєкту

Крім того, тепер за новим законопроєктом на військову службу може бути мобілізовано за бажанням засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання з випробовувальним терміном.

Проте є виняток, не можуть підлягати до призову ті, кого було засуджено за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Кримінального кодексу України.

Що про новий закон думають українці

Також ми провели опитування та дізнались, чи підтримують українці новий законопроєкт про мобілізацію. 65% опитуваних віддало свій голос за те, що не підтримує такі зміни.

15% підписників відповіло, що частково підтримує, 14% ще вивчає, а лише 6% підтримує такий законопроєкт.

Скриншот опитування з Telegram Новини.LIVE

Нагадаємо, до Верховної Ради сьогодні, 30 січня, було внесено новий законопроєкт про мобілізацію. Стало відомо, хто не підлягатиме військовому призову за цим законом.