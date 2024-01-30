Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Керівників лікарень хочуть зобов'язати звітувати для ТЦК про своїх пацієнтів — деталі arrow

Керівників лікарень хочуть зобов'язати звітувати для ТЦК про своїх пацієнтів — деталі

30 січня 2024 22:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Керівників лікарень хочуть зобов'язати звітувати для ТЦК про своїх пацієнтів — деталі
Прийом в лікаря. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні керівників медичних закладів планують зобов'язати повідомляти до військкоматів щодо перебування на стаціонарі громадян віком від 18 до 25 років. Таку норму закладено в новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Зазначається, що очільники лікарень повинні звітувати про їхню шпиталізацію впродовж трьох днів. 

Які ще зміни внесли до нового законопроєкту

Крім того, тепер за новим законопроєктом на військову службу може бути мобілізовано за бажанням засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання з випробовувальним терміном. 

Проте є виняток, не можуть підлягати до призову ті, кого було засуджено за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Кримінального кодексу України.

Що про новий закон думають українці

Також ми провели опитування та дізнались, чи підтримують українці новий законопроєкт про мобілізацію. 65% опитуваних віддало свій голос за те, що не підтримує такі зміни.

15% підписників відповіло, що частково підтримує, 14% ще вивчає, а лише 6% підтримує такий законопроєкт. 

основні тези закону про мобілізацію
Скриншот опитування з Telegram Новини.LIVE

Нагадаємо, до Верховної Ради сьогодні, 30 січня, було внесено новий законопроєкт про мобілізацію. Стало відомо, хто не підлягатиме військовому призову за цим законом.

Верховна Рада
лікарні
військові навчання
медики
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі