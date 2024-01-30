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Руководителей больниц хотят обязать отчитываться для ТЦК о своих пациентах — детали

30 января 2024 22:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Руководителей больниц хотят обязать отчитываться для ТЦК о своих пациентах — детали
Прием у врача. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине руководителей медицинских учреждений планируют обязать сообщать военкоматам о пребывании на стационаре граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Такая норма заложена в новый законопроект о мобилизации.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Отмечается, что руководители больниц должны отчитываться об их госпитализации в течение трех дней.

Какие еще изменения внесли в новый законопроект

Кроме того, теперь по новому законопроекту на военную службу могут быть мобилизованы по желанию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытательным сроком.

Однако есть исключение, что не могут подлежать к призыву те, кто был осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Уголовного кодекса Украины.

Что о новом законе думают украинцы

Также мы провели опрос и узнали, поддерживают ли украинцы новый законопроект о мобилизации. 65% опрашиваемых отдало свой голос за то, что не поддерживает подобные изменения.

15% подписчиков ответило, что частично поддерживает, 14% еще изучают, а лишь 6% поддерживают такой законопроект.

основные тезисы закона о мобилизации
Скриншот опроса по Telegram Новини.LIVE

Напомним, в Верховную Раду сегодня, 30 января, был внесен новый законопроект о мобилизации. Стало известно, кто не подлежит военному призыву по этому закону.

Верховная Рада
больницы
военные учения
медики
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП

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