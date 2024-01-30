Чи можуть мобілізувати правоохоронців — відповідь юриста

Співробітники правоохоронних органів на службі. Фото: Національна поліція

В Україні продовжується повномасштабна війна, через яку президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан у всій країні. З початку вторгнення ухвалюються нові правила стосовно призову на службу в лавах ЗСУ різних категорій людей.

Новини.LIVE пояснює, чи можуть призвати поліцейського.

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Зараз під мобілізацію можуть потрапити всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, втім, є певні категорії людей, яких не можуть призвати на військову службу. До того ж, виникає питання, чи можуть мобілізувати співробітників правоохоронних органів.

Співробітники правоохоронної служби України. Фото: 24 Канал

Тому молодий юрист на ім’я Євген Довбак нагадав, хто не потрапляє під загальну мобілізацію, і відповів, чи можуть призвати поліцейських.

Кого не мобілізують в 2024 році

Український юрист Євген Довбак на своєму каналі в TikTok пояснив, що зараз мобілізувати не можуть:

Людей, яких забронювали установи або органи державної влади (за наявності спеціальних довідок)

Людей, які мають ступінь інвалідності або є непридатними до військової служби (згідно з результатами військово-лікарської комісії та за наявності довідки, яка підтверджує проблеми зі здоров’ям)

Чоловіків, жінок та батьків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей

Чоловіків чи жінок, які самостійно виховують дитину

Чи підлягають мобілізації в 2024 році правоохоронці

За словами юриста, відповідно до законодавства України, співробітники правоохоронної служби мають відстрочку від призову на службу в лавах ЗСУ в рамках загальної мобілізації в країні. Водночас, Євген Довбак зазначив, що співробітники поліції, які перебувають зараз на фронті, воюють на добровільній основі.

Нагадаємо, ми писали про те, кого мобілізуватимуть з першого лютого лише за згодою.

Раніше ми розповідали про те, кого з українців можуть першими мобілізувати до ЗСУ до 14 лютого.

Також ми повідомляли про те, яких працівників України можуть мобілізувати в лютому.