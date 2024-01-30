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Мобілізація в Україні — чи призовуть співробітників поліції

30 січня 2024 22:20
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Чи можуть мобілізувати правоохоронців — відповідь юриста
Співробітники правоохоронних органів на службі. Фото: Національна поліція
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні продовжується повномасштабна війна, через яку президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан у всій країні. З початку вторгнення ухвалюються нові правила стосовно призову на службу в лавах ЗСУ різних категорій людей.

Новини.LIVE пояснює, чи можуть призвати поліцейського.

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Зараз під мобілізацію можуть потрапити всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, втім, є певні категорії людей, яких не можуть призвати на військову службу. До того ж, виникає питання, чи можуть мобілізувати співробітників правоохоронних органів. 

Сотрудники правоохранительной службы Украины
Співробітники правоохоронної служби України. Фото: 24 Канал

Тому молодий юрист на ім’я Євген Довбак нагадав, хто не потрапляє під загальну мобілізацію, і відповів, чи можуть призвати поліцейських. 

Кого не мобілізують в 2024 році

Український юрист Євген Довбак на своєму каналі в TikTok пояснив, що зараз мобілізувати не можуть:

  • Людей, яких забронювали установи або органи державної влади (за наявності спеціальних довідок)
  • Людей, які мають ступінь інвалідності або є непридатними до військової служби (згідно з результатами військово-лікарської комісії та за наявності довідки, яка підтверджує проблеми зі здоров’ям)
  • Чоловіків, жінок та батьків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей
  • Чоловіків чи жінок, які самостійно виховують дитину

Чи підлягають мобілізації в 2024 році правоохоронці

За словами юриста, відповідно до законодавства України, співробітники правоохоронної служби мають відстрочку від призову на службу в лавах ЗСУ в рамках загальної мобілізації в країні. Водночас, Євген Довбак зазначив, що співробітники поліції, які перебувають зараз на фронті, воюють на добровільній основі.

Нагадаємо, ми писали про те, кого мобілізуватимуть з першого лютого лише за згодою. 

Раніше ми розповідали про те, кого з українців можуть першими мобілізувати до ЗСУ до 14 лютого. 

Також ми повідомляли про те, яких працівників України можуть мобілізувати в лютому. 

поліція
воєнний стан
мобілізація
війна в Україні

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