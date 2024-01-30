Чи можуть мобілізувати правоохоронців — відповідь юриста

Мобілізація в Україні — чи призовуть співробітників поліції
В Україні продовжується повномасштабна війна, через яку президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан у всій країні. З початку вторгнення ухвалюються нові правила стосовно призову на службу в лавах ЗСУ різних категорій людей.
Новини.LIVE пояснює, чи можуть призвати поліцейського.
Зараз під мобілізацію можуть потрапити всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, втім, є певні категорії людей, яких не можуть призвати на військову службу. До того ж, виникає питання, чи можуть мобілізувати співробітників правоохоронних органів.
Тому молодий юрист на ім’я Євген Довбак нагадав, хто не потрапляє під загальну мобілізацію, і відповів, чи можуть призвати поліцейських.
Кого не мобілізують в 2024 році
Український юрист Євген Довбак на своєму каналі в TikTok пояснив, що зараз мобілізувати не можуть:
- Людей, яких забронювали установи або органи державної влади (за наявності спеціальних довідок)
- Людей, які мають ступінь інвалідності або є непридатними до військової служби (згідно з результатами військово-лікарської комісії та за наявності довідки, яка підтверджує проблеми зі здоров’ям)
- Чоловіків, жінок та батьків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей
- Чоловіків чи жінок, які самостійно виховують дитину
@dovbushhh
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Чи підлягають мобілізації в 2024 році правоохоронці
За словами юриста, відповідно до законодавства України, співробітники правоохоронної служби мають відстрочку від призову на службу в лавах ЗСУ в рамках загальної мобілізації в країні. Водночас, Євген Довбак зазначив, що співробітники поліції, які перебувають зараз на фронті, воюють на добровільній основі.
Нагадаємо, ми писали про те, кого мобілізуватимуть з першого лютого лише за згодою.
Раніше ми розповідали про те, кого з українців можуть першими мобілізувати до ЗСУ до 14 лютого.
Також ми повідомляли про те, яких працівників України можуть мобілізувати в лютому.
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