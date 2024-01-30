Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

Військовий призов. Ілюстративне фото: УНІАН

До Верховної Ради сьогодні, 30 січня, було внесено новий законопроєкт про мобілізацію. Стало відомо, хто не підлягатиме військовому призову за цим законом.

Про це йдеться на сайті ВР.

Читайте також:

Заброньовані працівники та студенти

Зазначається, що від мобілізації буде звільнено заброньованих за органами державної влади, іншими органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями.

Також військовому призову не будуть підлягати студенти, які здобувають освіту, вищу за раніше отриману, а саме ті, хто після навчання в школі вступив до технікуму, після школи або технікуму до університету та аспіранти, докторанти й особи, яких було зараховано на навчання до інтернатури.

Тому відстрочку від мобілізації для тих, хто хоче здобути ще одну вищу освіту, буде скасовано. Крім того, з винятків забрали аспірантів-контрактників.

Звільнення від мобілізації науковців та людей з інвалідністю

Своєю чергою від мобілізації звільнені наукові та науково-педагогічні співробітники, які працюють не менше ніж на 0,75% ставки.

Крім того, не підлягають військовому призову люди з інвалідністю та особи, які за висновком ВЛК тимчасово не можуть бути придатними до служби на строк від 6 до 12 місяців, після цього вони мають ще раз пройти військово-лікарську комісію.

Хто ще не звільняється від мобілізації

Військову службу можуть не проходити:

жінки та чоловіки, які мають на утриманні трьох та більше дітей;

жінки та чоловіки, які мають дітей до 18 років, якщо хтось з батьків помер, позбавлений батьківських прав або зник безвісти;

опікуни дітей, які мають різні розлади і хвороби, опікуни дітей-інвалідів 1 і 2 групи;

особи, які усиновили дітей до 18 років;

люди, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною або своїми батьками, які за висновком лікарні потребують постійного догляду, проте в законі немає норми щодо догляду за батьками дружини або чоловіка;

опікуни людей, які були визнані недієздатними в судовому порядку;

жінки та чоловіки, які мають дітей віком до 18 років, та чоловіка (дружину), які служать в армії;

очільники міністерств, заступники, керівники держорганів;

народні депутати;

судді, члени Вищої ради правосуддя, ВККС;

співробітники органів військового управління;

громадяни, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти в Луганській і Донецькій областях під час воєнного стану та АТО.

Також від мобілізації звільняються члени родини 1 ступеня споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю 1 групи, які зайняті постійним доглядом за нею, якщо немає інших рідних, які можуть наглядати за нею.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію сьогодні, 30 січня. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, Урядом і нардепами.