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Хочуть мобілізувати 30 тис. людей — на Полтавщині ТЦК звернулися до поліції

28 березня 2024 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хочуть мобілізувати 30 тис. людей — на Полтавщині ТЦК звернулися до поліції
Чоловіки у військкоматі. Фото: Суспільне Львів
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Полтавській області співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надіслали запит у поліцію, аби звідти до військкоматів доставили близько 30 тисяч людей. Йдеться про тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за деякими статтями. 

Про це сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає Суспільне. 

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Звернення ТЦК до поліції 

"Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК", — сказав Істомін, коментуючи відповідну процедуру. 

Зазначається, що представники ТЦК подали звернення стосовно тих громадян, які вчинили адміністративне правопорушення за двома статтями:

  • "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку";
  • "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника, їх підозрюють у корупції. 

Тим часом в Івано-Франківській області за неявку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розшукують понад 40 тисяч людей. Усі вони внесені до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

війна
поліція
Полтавська область
військкомат
порушення
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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