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Хотят мобилизовать 30 тыс. человек — в Полтавской области ТЦК обратились в полицию

28 марта 2024 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Хотят мобилизовать 30 тыс. человек — в Полтавской области ТЦК обратились в полицию
Мужчины в военкомате. Фото: Суспільне Львів
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Полтавской области сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направили запрос в полицию, чтобы оттуда в военкоматы доставили около 30 тысяч человек. Речь идет о тех, кто совершил административное правонарушение по некоторым статьям.

Об этом сказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает Суспільне.

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Обращение ТЦК в полицию

"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК", — сказал Истомин, комментируя соответствующую процедуру.

Отмечается, что представители ТЦК подали обращение в отношении тех граждан, которые совершили административное правонарушение по двум статьям:

  • "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета";
  • "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника, их подозревают в коррупции.

Тем временем в Ивано-Франковской области за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки разыскивают более 40 тысяч человек. Все они внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг".

война
полиция
Полтавская область
военкомат
нарушения
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война в Украине
ТЦК и СП

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