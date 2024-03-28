Хотят мобилизовать 30 тыс. человек — в Полтавской области ТЦК обратились в полицию
В Полтавской области сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направили запрос в полицию, чтобы оттуда в военкоматы доставили около 30 тысяч человек. Речь идет о тех, кто совершил административное правонарушение по некоторым статьям.
Об этом сказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает Суспільне.
Обращение ТЦК в полицию
"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК", — сказал Истомин, комментируя соответствующую процедуру.
Отмечается, что представители ТЦК подали обращение в отношении тех граждан, которые совершили административное правонарушение по двум статьям:
- "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета";
- "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".
Напомним, в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника, их подозревают в коррупции.
Тем временем в Ивано-Франковской области за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки разыскивают более 40 тысяч человек. Все они внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг".
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