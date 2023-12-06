Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хотів служити, але був п'яний — на Волині засудили ухилянта arrow

Хотів служити, але був п'яний — на Волині засудили ухилянта

6 грудня 2023 12:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Хотів служити, але був п'яний — на Волині засудили ухилянта
Військовий та чоловіки, що йдуть до військкомату. Ілюстративне фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Волині чоловік ухилився від мобілізації. Він отримав повістку від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак не з'явився до військкомату через свій нетверезий стан.

Про це повідомляється у вироку Нововолинського міського суду Волинської області.

Читайте також:

Чоловік уникнув призову через нетверезий стан

У судовому вироку зазначається, що чоловіка у липні минулого року військово-лікарська комісія визнала придатним до служби у лавах ЗСУ. Військкоми вручили повістку громадянину, однак він відмовився від мобілізації.

Повідомляється, що ухилянт визнав свою провину і зазначив, що причиною його неявки до військкомату став нетверезий стан. Він сказав, що не прийшов до ТЦК, "оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, що позбавляло його фізичної можливості прибути до ТЦК та СП". 

Покарання для ухилянта

Під час суду ухилянт після визнання своєї провини просив не ув'язнювати його. А також додав, що хоче і готовий служити в армії.

Рішення суду було протилежним, і жителя Волині визнали винним. Ухилянта засудили до трьох років за ґратами з можливістю оскарження рішення в апеляційному суді. Зазначається, що у чоловіка був невідбутий строк до цього і тому суд виніс вирок про обмеження волі строком на три роки та один місяць.

Вирок суду
Вирок суду. Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Тернопільщині ухилянта засудили до трьох років за ґратами. Чоловік отримав кілька повісток, але категорично відмовився від мобілізації.

Додамо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі