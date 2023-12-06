Хотів служити, але був п'яний — на Волині засудили ухилянта
На Волині чоловік ухилився від мобілізації. Він отримав повістку від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак не з'явився до військкомату через свій нетверезий стан.
Про це повідомляється у вироку Нововолинського міського суду Волинської області.
Чоловік уникнув призову через нетверезий стан
У судовому вироку зазначається, що чоловіка у липні минулого року військово-лікарська комісія визнала придатним до служби у лавах ЗСУ. Військкоми вручили повістку громадянину, однак він відмовився від мобілізації.
Повідомляється, що ухилянт визнав свою провину і зазначив, що причиною його неявки до військкомату став нетверезий стан. Він сказав, що не прийшов до ТЦК, "оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, що позбавляло його фізичної можливості прибути до ТЦК та СП".
Покарання для ухилянта
Під час суду ухилянт після визнання своєї провини просив не ув'язнювати його. А також додав, що хоче і готовий служити в армії.
Рішення суду було протилежним, і жителя Волині визнали винним. Ухилянта засудили до трьох років за ґратами з можливістю оскарження рішення в апеляційному суді. Зазначається, що у чоловіка був невідбутий строк до цього і тому суд виніс вирок про обмеження волі строком на три роки та один місяць.
Нагадаємо, на Тернопільщині ухилянта засудили до трьох років за ґратами. Чоловік отримав кілька повісток, але категорично відмовився від мобілізації.
Додамо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.
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