Хотів служити, але був п'яний — на Волині засудили ухилянта

Військовий та чоловіки, що йдуть до військкомату. Ілюстративне фото: УНІАН

На Волині чоловік ухилився від мобілізації. Він отримав повістку від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак не з'явився до військкомату через свій нетверезий стан.

Про це повідомляється у вироку Нововолинського міського суду Волинської області.

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У судовому вироку зазначається, що чоловіка у липні минулого року військово-лікарська комісія визнала придатним до служби у лавах ЗСУ. Військкоми вручили повістку громадянину, однак він відмовився від мобілізації.

Повідомляється, що ухилянт визнав свою провину і зазначив, що причиною його неявки до військкомату став нетверезий стан. Він сказав, що не прийшов до ТЦК, "оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, що позбавляло його фізичної можливості прибути до ТЦК та СП".

Покарання для ухилянта

Під час суду ухилянт після визнання своєї провини просив не ув'язнювати його. А також додав, що хоче і готовий служити в армії.

Рішення суду було протилежним, і жителя Волині визнали винним. Ухилянта засудили до трьох років за ґратами з можливістю оскарження рішення в апеляційному суді. Зазначається, що у чоловіка був невідбутий строк до цього і тому суд виніс вирок про обмеження волі строком на три роки та один місяць.

Вирок суду. Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Тернопільщині ухилянта засудили до трьох років за ґратами. Чоловік отримав кілька повісток, але категорично відмовився від мобілізації.

Додамо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.