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Хотел служить, но был пьян — на Волыни засудили уклониста

6 декабря 2023 12:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Хотел служить, но был пьян — на Волыни засудили уклониста
Военный и мужчины, идущие в военкомат. Иллюстративное фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Волыни мужчина уклонился от мобилизации. Он получил повестку от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, однако не явился в военкомат из-за своего нетрезвого состояния.

Об этом сообщается в приговоре Нововолынского городского суда Волынской области.

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В судебном приговоре отмечается, что мужчину в июле прошлого года военно-врачебная комиссия признала годным к службе в рядах ВСУ. Военнослужащие вручили повестку гражданину, однако он отказался от мобилизации.

Сообщается, что уклонист признал свою вину и указал, что причиной его неявки в военкомат стало нетрезвое состояние. Он сказал, что не пришел в ТЦК, "поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что лишало его физической возможности прибыть в ТЦК и СП".

Наказание для уклониста

Во время суда уклонист после признания своей вины просил не арестовывать его. А также добавил, что хочет и готов служить в армии.

Решение суда было противоположным, и жителя Волыни признали виновным. Уклониста приговорили к трем годам за решеткой с возможностью обжалования решения в апелляционном суде. Отмечается, что у мужчины был неотбытый срок до этого, и суд вынес приговор об ограничении свободы сроком на три года и один месяц.

Приговор суда
Приговор суда. Фото: Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Тернопольской области уклониста приговорили к трем годам за решеткой. Мужчина получил несколько повесток, но категорически отказался от мобилизации.

Добавим, в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и тренеры заведений.

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