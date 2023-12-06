Хотел служить, но был пьян — на Волыни засудили уклониста
На Волыни мужчина уклонился от мобилизации. Он получил повестку от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, однако не явился в военкомат из-за своего нетрезвого состояния.
Об этом сообщается в приговоре Нововолынского городского суда Волынской области.
Мужчина избежал призыва из-за нетрезвого состояния
В судебном приговоре отмечается, что мужчину в июле прошлого года военно-врачебная комиссия признала годным к службе в рядах ВСУ. Военнослужащие вручили повестку гражданину, однако он отказался от мобилизации.
Сообщается, что уклонист признал свою вину и указал, что причиной его неявки в военкомат стало нетрезвое состояние. Он сказал, что не пришел в ТЦК, "поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что лишало его физической возможности прибыть в ТЦК и СП".
Наказание для уклониста
Во время суда уклонист после признания своей вины просил не арестовывать его. А также добавил, что хочет и готов служить в армии.
Решение суда было противоположным, и жителя Волыни признали виновным. Уклониста приговорили к трем годам за решеткой с возможностью обжалования решения в апелляционном суде. Отмечается, что у мужчины был неотбытый срок до этого, и суд вынес приговор об ограничении свободы сроком на три года и один месяц.
Напомним, в Тернопольской области уклониста приговорили к трем годам за решеткой. Мужчина получил несколько повесток, но категорически отказался от мобилизации.
Добавим, в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и тренеры заведений.
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