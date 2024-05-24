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Хто має право перевіряти документи у чоловіків на вулиці — заява голови Нацполіції

24 травня 2024 07:59
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Хто має право перевіряти документи у чоловіків на вулиці, хто має право вручати повістки чоловікам
Поліцейські перевіряють документи у чоловіка. Фото ілюстративне: Дмитро Ларін
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Поліцейські не вручають повістки військовозобов'язаним, але мають право перевірити у них військовий квиток. Водночас, якщо чоловік не встав на військовий облік, правоохоронці повідомляють українцю, що він повинен звернутися до військкомату. При цьому працівник ТЦК може одразу виписати повістку. 

Про це у четвер, 23 травня, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голова Нацполіції України Іван Вигівський.

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За словами керівника Нацполіції України, правоохоронці разом з представниками Територіальних центрів комплектування беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але не вручають повістки. Поліція має право перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... — участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", — пояснив голова Нацполіції.

Також поліція може оголосити у розшук порушника, який не з'явився до ТЦК. У такому випадку поліцейські мають право прийти додому до чоловіка, затримати його і доправити до військкомату.

Нагадаємо, розробка застосунку "Резерв+", який розкритикували українці, обійшлась у суму приблизно 3,4 млн гривень. Основним джерелом коштів були донорські внески.

Також ми повідомляли, що у Харкові судили двох чоловіків призовного віку, які ухилялися від мобілізації. Обом чоловікам призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

війна
поліція
військовий облік
мобілізація
оповіщення
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ТЦК та СП
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