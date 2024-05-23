У Міноборони заявили, скільки витратили на застосунок "Резерв+"

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: АрміяInform

Розробка застосунку "Резерв+" обійшлась у суму приблизно 3,4 млн гривень (86 тисяч доларів). Основним джерелом коштів були донорські внески.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю виданню Forbes у четвер, 23 травня.

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Скільки коштувала розробка застосунку

"Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн з ПДВ, це близько $86 000", — розказала Черногоренко.

Також вона зазначила, що застосунок з часом необхідно буде оновлювати та модернізувати, тому не виключено, що для цього знадобляться додаткові кошти.

"Над застосунком працювало кілька команд. "Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС", — підсумувала заступниця міністра оборони.

Варто сказати, що у перші дні після запуску застосунок отримав хвилю критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market.

Раніше Черногоренко пояснила, що робити українцям, якщо після оновлення даних у застосунку у них висвітлилось, що вони в росшуку.

Нагадаємо, після 18 травня, коли в силу вступив закон про мобілізацію, в Україні почав роботу застосунок "Резерв+". В перші дні його відвідали, щоб оновити свої дані більше 260 тис військовозобов'язаних.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як військовозобов'язаним оновити дані в ЦНАП та застосунку "Резерв+".