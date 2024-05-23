Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Стало відомо, у скільки обійшлася розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу arrow

Стало відомо, у скільки обійшлася розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу

23 травня 2024 14:50
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Міноборони заявили, скільки витратили на застосунок "Резерв+"
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: АрміяInform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Розробка застосунку "Резерв+" обійшлась у суму приблизно 3,4 млн гривень (86 тисяч доларів). Основним джерелом коштів були донорські внески.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю виданню Forbes у четвер, 23 травня.

Читайте також:

Скільки коштувала розробка застосунку

"Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн з ПДВ, це близько $86 000", — розказала Черногоренко. 

Також вона зазначила, що застосунок з часом необхідно буде оновлювати та модернізувати, тому не виключено, що для цього знадобляться додаткові кошти.

"Над застосунком працювало кілька команд. "Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС", — підсумувала заступниця міністра оборони. 

Варто сказати, що у перші дні після запуску застосунок отримав хвилю критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market.

Раніше Черногоренко пояснила, що робити українцям, якщо після оновлення даних у застосунку у них висвітлилось, що вони в росшуку.

Нагадаємо, після 18 травня, коли в силу вступив закон про мобілізацію, в Україні почав роботу застосунок "Резерв+". В перші дні його відвідали, щоб оновити свої дані більше 260 тис військовозобов'язаних.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як військовозобов'язаним оновити дані в ЦНАП та застосунку "Резерв+". 

ЗСУ
Україна
інтернет
мобілізація
Міністерство оборони
війна в Україні
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ