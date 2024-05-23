У ТЦК розповіли, чи справді вони працюють цілодобово

Військовозабовязаний у ТЦК. Фото:

Зараз Територіальні центри комплектування працюють цілодобово. Проте послуги там не надаються 24/7.

Про це розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин у коментарі виданню Hromadske у четвер, 23 травня.

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Відвідувачі, які приходять під час комендантської години, можуть бути затримані службовцями ТЦК та передані поліції. Щодо робочого часу, цивільні працівники ТЦК працюють з 9 до 18 години, мають обідню перерву та вихідні. Як зазначає підполковник Литвин, військовослужбовці, в принципі, знаходяться на службі цілодобово, але неперервна робота може призвести до втоми.

Підполковник Литвин вважає, що ідея цілодобової роботи ТЦК є та популістською, оскільки для цього потрібно було б залучити три зміни працівників. Навіть розширення графіка до опівночі вимагало б двох змін, тоді як штат розрахований на восьмигодинний робочий день у мирний час.

"Як на мене, рішення про цілодобову роботу ТЦК — популізм. Організувати цілодобове приймання громадян просто нереально, для цього доведеться вводити три штати працівників. Навіть якщо приймати людей із 5 години ранку до опівночі — це вже два штати працівників. А наш штат розрахований на 8-годинну роботу з навантаженнями мирного часу", — додав підполковник.

Литвин додав, що 18 травня 2024 року, коли почалася кампанія з оновлення облікових даних, ТЦК Солом’янського району Києва щодня відвідують до 400 громадян, половина з яких приходять для оновлення своїх даних.

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