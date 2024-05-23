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У ТЦК розповіли, чи справді вони працюють цілодобово

23 травня 2024 18:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ТЦК розповіли, чи справді вони працюють цілодобово
Військовозабовязаний у ТЦК. Фото:
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Зараз Територіальні центри комплектування працюють цілодобово. Проте послуги там не надаються 24/7.

Про це розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин у коментарі виданню Hromadske у четвер, 23 травня.

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Відвідувачі, які приходять під час комендантської години, можуть бути затримані службовцями ТЦК та передані поліції. Щодо робочого часу, цивільні працівники ТЦК працюють з 9 до 18 години, мають обідню перерву та вихідні. Як зазначає підполковник Литвин, військовослужбовці, в принципі, знаходяться на службі цілодобово, але неперервна робота може призвести до втоми.

Підполковник Литвин вважає, що ідея цілодобової роботи ТЦК є та популістською, оскільки для цього потрібно було б залучити три зміни працівників. Навіть розширення графіка до опівночі вимагало б двох змін, тоді як штат розрахований на восьмигодинний робочий день у мирний час.

"Як на мене, рішення про цілодобову роботу ТЦК — популізм. Організувати цілодобове приймання громадян просто нереально, для цього доведеться вводити три штати працівників. Навіть якщо приймати людей із 5 години ранку до опівночі — це вже два штати працівників. А наш штат розрахований на 8-годинну роботу з навантаженнями мирного часу", — додав підполковник.

Литвин додав, що 18 травня 2024 року, коли почалася кампанія з оновлення облікових даних, ТЦК Солом’янського району Києва щодня відвідують до 400 громадян, половина з яких приходять для оновлення своїх даних.

Раніше ми писали, як має відбуватися процес вручення повісток головами ОСББ. 

Нагадаємо, ми розповідали, за яких умов повістка вважається врученою

Також ми інформували, чи мають право ТЦК та поліція затримувати людей на вулицях.

Україна
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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