Кто имеет право проверять документы у мужчин на улице, кто имеет право вручать повестки мужчинам

Полицейские проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: Дмитрий Ларин

Полицейские не вручают повестки военнообязанным, но имеют право проверить военный билет. В то же время, если мужчина не встал на воинский учет, правоохранители сообщают украинцу, что он должен обратиться в военкомат. При этом работник ТЦК может сразу выписать повестку.

Об этом в четверг, 23 мая, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

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По словам руководителя Нацполиции Украины, правоохранители вместе с представителями Территориальных центров комплектования принимают участие в извещении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки. Полиция имеет право проверять документы у всех мужчин от 18 до 60 лет.

"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции... — участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", — пояснил глава Нацполиции.

Также полиция может объявить в розыск нарушителя, не явившегося в ТЦК. В таком случае полицейские вправе прийти домой к мужчине, задержать его и доставить в военкомат.

Напомним, разработка приложения "Резерв+", которое раскритиковали украинцы, обошлась примерно в 3,4 млн гривен. Основным источником средств были донорские взносы.

Также мы сообщали, что в Харькове судили двоих мужчин призывного возраста, уклонявшихся от мобилизации. Обоим мужчинам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.