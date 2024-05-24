Кто имеет право проверять документы у мужчин на улице, кто имеет право вручать повестки мужчинам

Кто имеет право проверять документы у мужчин на улице — заявление главы Нацполиции
Полицейские не вручают повестки военнообязанным, но имеют право проверить военный билет. В то же время, если мужчина не встал на воинский учет, правоохранители сообщают украинцу, что он должен обратиться в военкомат. При этом работник ТЦК может сразу выписать повестку.
Об этом в четверг, 23 мая, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский.
Полицейские патрулируют улицы вместе с военными ТЦК
По словам руководителя Нацполиции Украины, правоохранители вместе с представителями Территориальных центров комплектования принимают участие в извещении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки. Полиция имеет право проверять документы у всех мужчин от 18 до 60 лет.
"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции... — участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", — пояснил глава Нацполиции.
Также полиция может объявить в розыск нарушителя, не явившегося в ТЦК. В таком случае полицейские вправе прийти домой к мужчине, задержать его и доставить в военкомат.
Напомним, разработка приложения "Резерв+", которое раскритиковали украинцы, обошлась примерно в 3,4 млн гривен. Основным источником средств были донорские взносы.
Также мы сообщали, что в Харькове судили двоих мужчин призывного возраста, уклонявшихся от мобилизации. Обоим мужчинам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Читайте Новини.LIVE!