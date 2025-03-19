Мобилизация 2025 — кто может получить отсрочку с 1 апреля

Военный на ВВК. Фото: armyinform

Действующее законодательство в Украине предусматривает ряд оснований для получения отсрочки от мобилизации. Это позволяет учесть обстоятельства каждого гражданина и освободить их от призыва на основании уважительных причин.

Кто может получить отсрочку от мобилизации с 1 апреля, пишет NV.

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Отсрочка от мобилизации с 1 апреля

К основным основаниям для получения отсрочки от мобилизации относятся:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства (если есть дети, которые нуждаются в уходе или являются единственным опекуном нетрудоспособных родственников, граждане могут получить отсрочку);

профессиональные причины (представители критических предприятий могут получить бронирование);

другие основания (получить отсрочку также могут студенты, аспиранты и другие категории, которые не завершили обучение).

Как получить отсрочку

Если у гражданина есть основания для отсрочки, нужно подать заявление на имя председателя районного или городского ТЦК. Заявление оформляется по установленной форме и к нему прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии. Заявление обязательно должно быть зарегистрировано.

Если военнообязанные являются государственными служащими или забронированными работниками, то организации обязаны оформлять им отсрочку. Документы для этого подаются в ТЦК, который отвечает за место расположения этих учреждений.

В то же время отсрочка от призыва предоставляется гражданам не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины, то есть три месяца. В случае продления срока проведения мобилизации происходит проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Напомним, ранее адвокат объяснила, что делать и куда обращаться украинцам, если им отказали в отсрочке.

Кроме того, мы сообщали, когда больного гемофилией не могут мобилизовать.