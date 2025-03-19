Мобілізація 2025 — що слід робити, якщо ТЦК відмовляють у відстрочці

Чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Деякі військовозобов'язані чоловіки в Україні мають право отримати відстрочку від мобілізації, за умови наявності підстав, визначених законом. Проте, трапляються випадки, коли навіть за наявності усіх документів та довідок, громадянину все одно можуть відмовити у наданні відстрочки.

Що слід робити у такому разі та куди звертатися, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Що робити, якщо у законній відстрочці було відмовлено

Так, за словами правознавиці, єдиним логічним та дієвим рішенням буде позов до суду. Обов'язково треба мати на руках усі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку, зокрема:

копію заяви на відстрочку, яку ви подали до ТЦК;

усі додані до заяви документи (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей, інші підтверджувальні папери);

офіційне повідомлення про відмову з боку ТЦК.

Юристка також радить вимагати від територіального центру копію протокольного рішення комісії, яка розглядала вашу заяву. Проте, якщо ТЦК відмовляється надавати ці документи, суд має право самостійно домогтися їх у відповідача.

Чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Як оскаржити відмову через суд

Щоб оскаржити рішення комісії, потрібно правильно подати позов до суду:

скласти позовну заяву — бажано за допомогою юриста;

сплатити судовий збір (за винятком випадків, коли особа звільняється від нього згідно із законом);

подати позов до окружного адміністративного суду за місцем знаходження ТЦК та СП;

очікувати ухвалу про відкриття провадження.

Після подання заяви суд має ухвалити рішення про відкриття провадження. Зазвичай такі справи розглядаються у спрощеному порядку, без судових засідань. Суд аналізує документи та виносить рішення на підставі поданих доказів.

Розгляд самої справи може тривати приблизно до 60 днів з моменту відкриття провадження. Проте, як додала Дар'я Тарасенко, через перевантаження адміністративних судів терміни можуть суттєво затягуватися.

Раніше ми повідомляли, хто має право отримати відстрочку від мобілізації у березні 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, як студенту виправити помилку в довідці з ЄДЕБО, щоб не втратити відстрочку.

Також ми інформували, як чоловіку з відстрочкою слід реагувати на вручення повістки.