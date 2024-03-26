Мобілізація в Україні 2024 — хто може працевлаштуватись без військового квитка

Працевлаштування за наявності військового квитка. Колаж Новини.LIVE

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані українці, які підлягають призову на військову службу, повинні стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Зокрема військовий квиток або тимчасове посвідчення. Саме ці документи необхідні для вступу до вишу або працевлаштування.

Водночас є військовозобов'язані особи, які мають право влаштовуватись на роботу без військового квитка. Таке виключення лише одне. Про це розповідає адвокатка Марія Левченко з Адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram.

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За словами правозахисниці, відповідно до правил, які зараз діють в Україні, військовозобов'язані чоловіки можуть влаштуватись на роботу або вступити до вишу виключно за наявності військово-облікового документа.

Єдині військовозобов'язані особи, які мають право працевлаштовуватись без військового квитка — жінки-медики та фармацевтки. Проте, таке право вони мають до 2026 року, зауважила адвокатка.

Як пояснила Левченко, вимога фіксувати працівників, які військовозобов'язані, була й раніше. Однак у січні 2023 року набула чинності постанова Кабміну № 1487, яка встановлює нові правила ведення військового обліку на підприємствах.

Військово-облікові документи в Україні. Фото: УНІАН

Що треба врахувати роботодавцям

"Було прибрано прогалину, яка не чітко прописувала умови щодо обов'язку керівників підприємств, організацій доводити до своїх працівників під підпис накази про те, що конкретного працівника викликають до ТЦК та СП для звірки військово-облікового документа", — пояснила правознавиця.

Для роботодавців це означає, що тепер треба мати людину, яка цілеспрямовано займатиметься веденням військового обліку і ця людина має обов'язково проходити підвищення кваліфікації.

"Також роботодавцю чітко прописано обов'язок до 7 днів після прийняття конкретної людини на роботу, або відповідно звільнення, завершення навчання і так далі передавати ці дані до ТЦК", — говорить Левченко.

Що це означає для працівників

Як пояснила адвокатка, правила, що діють в Україні, для звичайних працівників означають:

роботодавець може звільнити свого працівника, якщо той не буде вчасно оновлювати свої дані в ТЦК;

роботодавець може відмовити у працевлаштуванні, якщо кандидат не стоїть на військовому обліку.

Марія Левченко наголошує, що потрібно оновлювати військово-облікові дані як працівникам на основному місці роботи, так і за сумісництвом.

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