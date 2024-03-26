Мобилизация в Украине 2024 — кто может трудоустроиться без военного билета

Трудоустройство при наличии военного билета. Коллаж Новини.LIVE

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные украинцы, подлежащие призыву на военную службу, должны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. В частности, военный билет или временное удостоверение. Именно эти документы необходимы для поступления в вуз или трудоустройства.

В то же время есть военнообязанные лица, имеющие право устраиваться на работу без военного билета. Такое исключение только одно. Об этом рассказывает адвокат Мария Левченко из Адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

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Кто имеет право трудоустроиться без военного билета

По словам правозащитницы, согласно правилам, которые сейчас действуют в Украине, военнообязанные мужчины могут устроиться на работу или поступить в вуз исключительно при наличии военно-учетного документа.

Единственные военнообязанные лица, имеющие право трудоустраиваться без военного билета, — женщины-медики и фармацевты. Однако такое право они имеют до 2026 года, отметила адвокат.

Как пояснила Левченко, требование фиксировать военнообязанных работников было и раньше. Однако в январе 2023 года вступило в силу постановление Кабмина № 1487, устанавливающее новые правила ведения военного учета на предприятиях.

Военно-учетные документы в Украине. Фото: УНИАН

Что нужно учесть работодателям

"Был убран пробел, который нечетко прописывал условия по долгу руководителей предприятий, организаций доводить до своих работников под подпись приказы о том, что конкретного работника вызывают в ТЦК и СП для сверки военно-учетного документа", — пояснила правовед.

Для работодателей это означает, что теперь нужно иметь человека, который будет целенаправленно заниматься ведением военного учета и должен обязательно проходить повышение квалификации.

"Также работодателю четко прописана обязанность до 7 дней после принятия конкретного человека на работу или соответственно увольнения, завершения обучения и так далее передавать эти данные в ТЦК", — говорит Левченко.

Что это значит для работников

Как пояснила адвокат, правила, действующие в Украине, для обычных работников означают:

работодатель может уволить своего работника, если тот не будет своевременно обновлять свои данные в ТЦК;

работодатель может отказать в трудоустройстве, если кандидат не стоит на военном учете.

Мария Левченко отмечает, что нужно обновлять военно-учетные данные как работникам на основном месте работы, так и по совместительству.

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