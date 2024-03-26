Мобилизация в Украине 2024 — кто может трудоустроиться без военного билета

Кто может устроиться на работу без военного билета — одно исключение
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные украинцы, подлежащие призыву на военную службу, должны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. В частности, военный билет или временное удостоверение. Именно эти документы необходимы для поступления в вуз или трудоустройства.
В то же время есть военнообязанные лица, имеющие право устраиваться на работу без военного билета. Такое исключение только одно. Об этом рассказывает адвокат Мария Левченко из Адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.
Кто имеет право трудоустроиться без военного билета
По словам правозащитницы, согласно правилам, которые сейчас действуют в Украине, военнообязанные мужчины могут устроиться на работу или поступить в вуз исключительно при наличии военно-учетного документа.
Единственные военнообязанные лица, имеющие право трудоустраиваться без военного билета, — женщины-медики и фармацевты. Однако такое право они имеют до 2026 года, отметила адвокат.
Как пояснила Левченко, требование фиксировать военнообязанных работников было и раньше. Однако в январе 2023 года вступило в силу постановление Кабмина № 1487, устанавливающее новые правила ведения военного учета на предприятиях.
Что нужно учесть работодателям
"Был убран пробел, который нечетко прописывал условия по долгу руководителей предприятий, организаций доводить до своих работников под подпись приказы о том, что конкретного работника вызывают в ТЦК и СП для сверки военно-учетного документа", — пояснила правовед.
Для работодателей это означает, что теперь нужно иметь человека, который будет целенаправленно заниматься ведением военного учета и должен обязательно проходить повышение квалификации.
"Также работодателю четко прописана обязанность до 7 дней после принятия конкретного человека на работу или соответственно увольнения, завершения обучения и так далее передавать эти данные в ТЦК", — говорит Левченко.
Что это значит для работников
Как пояснила адвокат, правила, действующие в Украине, для обычных работников означают:
- работодатель может уволить своего работника, если тот не будет своевременно обновлять свои данные в ТЦК;
- работодатель может отказать в трудоустройстве, если кандидат не стоит на военном учете.
Мария Левченко отмечает, что нужно обновлять военно-учетные данные как работникам на основном месте работы, так и по совместительству.
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