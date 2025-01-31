Направлення військовослужбовців на ВЛК, хто віддає наказ

Військовослужбовці на ВЛК. Фото: "Суспільне Львів"

Військовослужбовця, який має проблеми зі здоров’ям, мають направити на ВЛК керівники ТЦК чи закладу охорони здоров’я, де воїн проходив лікування. Якщо ж вони не видають направлення, військовослужбовець має право звернутися до свого командира.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військовослужбовці мають право на проходження військово-лікарської комісії у випадку погіршення стану здоров’я.

"Направлення на медичний огляд ВЛК може дати прямий начальник (від командира частини і вище), начальники штатних ВЛК, керівники ТЦК та СП, керівники закладу охорони здоров’я за місцем лікування, а також органи військового управління/підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Якщо госпіталь не направляє на ВЛК

Також юрист пояснив, що робити, коли медичний заклад, де військовий проходив лікування, не направляє воїна на ВЛК.

"Якщо госпіталь, де Ви перебуваєте на лікування, не проводить ВЛК, відмовляється направляти на інший госпіталь і повертає Вас назад до в/ч, то у виписному епікризі у будь-якому випадку зазначається діагноз, з яким Вас виписують. Ви можете, спираючись на наявний діагноз, написати рапорт командиру частини про погіршення стану здоров’я і просити, щоб Вас направили на ВЛК", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ ТЦК має надати після ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, у якому форматі має проходити ВЛК для військового.