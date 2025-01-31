Направление военнослужащих на ВВК, кто отдает приказ

Военнослужащие на ВВК. Фото: "Суспільне Львів"

Военнослужащего, который имеет проблемы со здоровьем, должны направить на ВВК руководители ТЦК или учреждения здравоохранения, где воин проходил лечение. Если же они не выдают направление, военнослужащий имеет право обратиться к своему командиру.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Кто выдает направление на ВВК

Военнослужащие имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии в случае ухудшения состояния здоровья.

"Направление на медицинский осмотр ВВК может дать прямой начальник (от командира части и выше), начальники штатных ВВК, руководители ТЦК и СП, руководители учреждения здравоохранения по месту лечения, а также органы военного управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины", — отметил юрист Владислав Дерий.

Если госпиталь не направляет на ВВК

Также юрист объяснил, что делать, когда медицинское учреждение, где военный проходил лечение, не направляет воина на ВВК.

"Если госпиталь, где Вы находитесь на лечении, не проводит ВВК, отказывается направлять на другой госпиталь и возвращает Вас обратно в в/ч, то в выписном эпикризе в любом случае отмечается диагноз, с которым Вас выписывают. Вы можете, опираясь на имеющийся диагноз, написать рапорт командиру части об ухудшении состояния здоровья и просить, чтобы Вас направили на ВВК", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ ТЦК должен предоставить после ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, в каком формате должна проходить ВВК для военного.