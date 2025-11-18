Відео
Дата публікації: 18 листопада 2025 12:20
Оновлено: 10:51
Хвороби очей з якими не мобілізують — перелік
Перевірка зору. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні питання медичної придатності чи непридатності до військової служби визначається суворими нормами, закріпленими в законодавстві й спеціальних документах Міністерства оборони. Існують чітко визначені хвороби органів зору, які не дозволяють служити у війську.

Наказ Міноборони №402 містить розгорнуте Положення про військово-лікарську експертизу та детальний розклад хвороб, що визначає категорії придатності.

Читайте також:

Які хвороби зору не дозволяють служити у війську

У переліку порушень, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку, значаться серйозні патології, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу зору.

Йдеться про виражені анатомічні зміни повік, орбіти та кон’юнктиви, які обмежують рухи очей або знижують якість бачення. Також до таких станів належать прогресуючі хвороби склери чи рогівки: від помутнінь і рубців до уражень райдужної оболонки, кришталика, циліарного тіла чи судинної оболонки, особливо якщо вони мають часті загострення і провокують стійке погіршення зору.

Однією з безумовних підстав для непридатності залишається відшарування або розрив сітківки незалежно від причини виникнення. Усі стадії глаукоми від розвиненої до найважчих також унеможливлюють службу. Захворювання очного яблука та скловидного тіла, а також неврити й ураження зорового нерва чи зорових шляхів. Окремо зауважується, що стійкий параліч очних м’язів із диплопією робить службу неможливою через постійне двоїння.

Наказ №402 додатково охоплює окремі стани, які обмежують або виключають можливість проходження служби. До них належать різні види зрощення повік між собою або з поверхнею ока, тяжкі форми виразкових блефаритів із рубцевими змінами та частковою втратою вій, а також хронічне трахоматозне ураження кон’юнктиви або патології сльозових шляхів, які не піддаються лікуванню навіть у стаціонарних умовах.

Птоз вроджений чи набутий теж може бути підставою для непридатності, якщо верхня повіка закриває більше половини зіниці одного ока або не менше третини — обох, без участі лобного м’яза.

Чи може гострота зору стати підставою для непридатності до служби

Якщо короткозорість або далекозорість сягає 12 діоптрій у будь-якому меридіані, а астигматизм перевищує 6 діоптрій різниці, це є підставою для висновку про непридатність.

Так само критичним показником стає низька гострота зору: 0,2 і нижче на обох очах, менше ніж 0,1 на одному оці, повна сліпота або відсутність очного яблука за умови, що друге око має гостроту 0,3 і нижче. При цьому в пунктуальному переліку окремо наголошується, що патології, зазначені в пунктах 1–5, повинні уражати обидва ока.

Серед важких станів, що часто мають необоротний характер, виділяють прогресуючі захворювання із різким погіршенням зорових функцій, які не реагують на лікування.

До них належать спадкові абіотрофії сітківки: діагнози, що підтверджуються нейрофункціональними дослідженнями, кератоконус ІІІ–IV стадії на обох очах, а також наслідки кератопластики чи кератопротезування, незалежно від того, які функції зберігає око після втручання. Водночас окремою підставою можуть бути порушення периферичного зору за типом геміанопсії та атрофія зорових нервів, яка супроводжується значним функціональним дефіцитом і підтверджується об’єктивними методами.

Нагадаємо, якщо військовослужбовець нещодавно мав операцію, але його швидко відправили на фронт — це порушення. Юристи порадили, як діяти в такій ситуації.

Також читайте, які види онкологічних захворювань не дозволяють мобілізовувати людину. 

ЗСУ хвороба зір мобілізація ВЛК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
