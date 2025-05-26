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Хто не підлягає мобілізації — відповідь юристів

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Дата публікації: 26 травня 2025 04:30
Які категорії громадян не підлягають загальній мобізації
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Укрінформ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Є й категорії громадян, яких мобілізувати не мають права.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Кого не мобілізують

Жінки з медичною або фармацевтичною обов'язково мають перебувати на військовому обліку. До війська вони можуть долучитися добровільно або за контрактом. Примусової мобілізації немає.

Також не мобілізують:

  • призовників віком від 18 до 25 років (винятком громадян, які перебувають на військовому обілку, оскільки пройшли військову службу, закінчили військову кафедру);
  • чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років;
  • громадян, яких виключили з військового обліку;
  • військовозобов'язаних, які мають бронювання;
  • громадян, які мають відстрочку.

Нагадаємо, за відмову від повістки військовозобов'язаним загрожує адміністративна відповідальність. Йдеться про штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що в Україні стрімко зросла кількість аспірантів. У Міноборони підозрюють, що навчання деяких аспірантів є фейковим, тому проводять перевірку у вишах.

військовий призов мобілізація військовозобов'язані юристи військова служба
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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