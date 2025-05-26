Які категорії громадян не підлягають загальній мобізації

Хто не підлягає мобілізації — відповідь юристів
В умовах загальної мобілізації та воєнного стану призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Є й категорії громадян, яких мобілізувати не мають права.
Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.
Кого не мобілізують
Жінки з медичною або фармацевтичною обов'язково мають перебувати на військовому обліку. До війська вони можуть долучитися добровільно або за контрактом. Примусової мобілізації немає.
Також не мобілізують:
- призовників віком від 18 до 25 років (винятком громадян, які перебувають на військовому обілку, оскільки пройшли військову службу, закінчили військову кафедру);
- чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років;
- громадян, яких виключили з військового обліку;
- військовозобов'язаних, які мають бронювання;
- громадян, які мають відстрочку.
Нагадаємо, за відмову від повістки військовозобов'язаним загрожує адміністративна відповідальність. Йдеться про штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень.
Також ми повідомляли, що в Україні стрімко зросла кількість аспірантів. У Міноборони підозрюють, що навчання деяких аспірантів є фейковим, тому проводять перевірку у вишах.
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