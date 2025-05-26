Какие категории граждан не подлежат общей мобилизации

Кто не подлежит мобилизации — ответ юристов
В условиях общей мобилизации и военного положения призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Есть и категории граждан, которых мобилизовать не имеют права.
Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.
Кого не мобилизуют
Женщины с медицинским или фармацевтическим обязательно должны находиться на воинском учете. К армии они могут присоединиться добровольно или по контракту. Принудительной мобилизации нет.
Также не мобилизуют:
- призывников в возрасте от 18 до 25 лет (за исключением граждан, которые находятся на воинском учете, поскольку прошли военную службу, закончили военную кафедру);
- мужчин, достигших предельного возраста пребывания в запасе, то есть 60 лет;
- граждан, которых исключили с воинского учета;
- военнообязанных, которые имеют бронирование;
- граждан, которые имеют отсрочку.
Напомним, за отказ от повестки военнообязанным грозит административная ответственность. Речь идет о штрафе в размере 17–25 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в Украине стремительно выросло количество аспирантов. В Минобороны подозревают, что обучение некоторых аспирантов является фейковым, поэтому проводят проверку в вузах.
Читайте Новини.LIVE!