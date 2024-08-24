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Кто получит отсрочку от мобилизации с 1 сентября — полный список категорий

24 августа 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кому из мужчин предоставят отсрочку уже с 1 сентября
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на то, что в Украине третий год идет полномасштабная война, начатая страной-агрессорской россией, не все мужчины в стране подлежат мобилизации. Есть определенный список категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу.

Это предусмотрено ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Напомним, вступивший в силу в мае 2024 года новый закон о мобилизации №3633-IX внес определенные изменения в перечень тех, кто может получить отсрочку от мобилизации.

Согласно вышеуказанным документам, мобилизации не подлежат мужчины в возрасте до 25 лет, не являющиеся военнообязанными, мужчины старше 60 лет, лица признанные непригодными к военной службе и исключенные из военного учета, временно непригодные по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра.

Также сегодня женщины могут мобилизоваться исключительно добровольно, подписав контракт.

 

Кто может получить отсрочку с 1 сентября 2024 года
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Категории, имеющие право на отсрочку от мобилизации:

  • забронированные граждане по действующему законодательству;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;
  • родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;
  • лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, которые занимаются ребенком, до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
  • лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;
  • лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
  • люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);
  • получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего;
  • научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Отсрочку также предоставляют судьям, нардепам, членам Счетной палаты, дипломатам, омбудсмену, работникам военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ГССТ, СБУ, СВРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалистам экспертной службы МВД.

Ранее мы писали, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.

Напомним, мы сообщали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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