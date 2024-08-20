Мобілізація в Україні — чи можна отримати відстрочку через шлюб з іноземкою

Чоловік та жінка укладають шлюб. Фото: depositphotos.com

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію багато військовозобов'язаних чоловіків в Україні мають відстрочку від призову до лав ЗСУ. У мирний час громадяни, які уклали шлюб з іноземкою/іноземцем, могли бути звільнені з військової служби.

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Так, варто зауважити, що 2013 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №413 " Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян зі служби осіб рядового і начальницького складу".

Відповідно до цього документу, звільнятися з військової служби могли в разі укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства, які постійно проживають за межами України.

Проте після повномасштабного вторгнення Росії законодавство змінилося. А тому під час воєнного стану ця норма не діє.

"Таке одруження не буде підставою для звільнення та відстрочки. Підстави для звільнення мобілізованих осіб під час воєнного стану дивіться у ст. 26 ЗУ " Про військовий обов'язок і військову службу", — підкреслив Юрій Айвазян.

Варто додати, які існують підстави для отримання відстрочки під час мобілізації, можна дізнатися у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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