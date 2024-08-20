Мобілізація в Україні — чи можна отримати відстрочку через шлюб з іноземкою

Відстрочка через шлюб з іноземкою — адвокат розкрив нюанси
Попри воєнний стан та загальну мобілізацію багато військовозобов'язаних чоловіків в Україні мають відстрочку від призову до лав ЗСУ. У мирний час громадяни, які уклали шлюб з іноземкою/іноземцем, могли бути звільнені з військової служби.
Чи можна отримати відстрочку через шлюб з іноземкою 2024 року під час дії особливого періоду, відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".
Так, варто зауважити, що 2013 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян зі служби осіб рядового і начальницького складу".
Відповідно до цього документу, звільнятися з військової служби могли в разі укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства, які постійно проживають за межами України.
Проте після повномасштабного вторгнення Росії законодавство змінилося. А тому під час воєнного стану ця норма не діє.
"Таке одруження не буде підставою для звільнення та відстрочки. Підстави для звільнення мобілізованих осіб під час воєнного стану дивіться у ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", — підкреслив Юрій Айвазян.
Варто додати, які існують підстави для отримання відстрочки під час мобілізації, можна дізнатися у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
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