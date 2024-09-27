Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку уже с 1 октября

Мужчина оформляет отсрочку от мобилизации. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

В Украине законом предусмотрены категории военнообязанных лиц, имеющих право на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации. Регулярно власти вносят изменения в мобилизационный процесс, обновляют основания для получения отсрочки. Следовательно, следует следить за последними нормативно-правовыми актами и правками.

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Мобилизация в октябре 2024 — какие последние нововведения и новые законопроекты

Важнейшие изменения, принятые недавно и которые будут работать уже в октябре:

1. Запрет мобилизации юношей от 18 до 25 лет

Из-за имеющегося "пробела" в законодательстве, военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет могли мобилизовать в ряды ВСУ, если они признаны непригодными в мирное время или ограниченно пригодными во время военного положения.

В настоящее время призыв ограничено пригодных мужчин, которым 18-25 лет, официально остановлен, согласно директиве Командования Сухопутных Войск (116/2/1/21409 от 19.09.2024). Кроме этого, Верховная рада готовит ко второму чтению законопроект №11379-д, предусматривающий запрет мобилизации юношей до 25 лет.

2. Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет исключительно по специальному мобилизационному распоряжению

Как рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, народный депутат Федор Вениславский в комментарии для LIGA.net, за директивой Командования Сухопутных сил, мобилизовать мужчин 50-60 лет в ряды ВСУ могут лишь в тех случаях, когда они имеют дефицитные военно-учетные специальности.

3. Отсрочка мужчинам, чьи неполнородные родственники погибли или исчезли на войне

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11391 об отсрочке мужчин, чьи неполнородные родственники погибли или исчезли на войне. До этого право на отсрочку имели только лица, чьи полнородные брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Кто получит отсрочку от мобилизации в октябре — список категорий

По-прежнему военнообязанным мужчинам вручают повестки и могут призвать на военную службу, если они отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют иных оснований для отсрочки службы.

Военное руководство страны отмечает, что в первую очередь армии нужны люди с боевым опытом: штурмовики, артиллеристы, операторы БпЛА и т.д. Также в ряды ВСУ привлекают специалистов из разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты. Ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач.

Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку будут иметь следующие категории военнообязанных граждан:

забронированные граждане по действующему законодательству;

лица с инвалидностью;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;

родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;

лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, которые занимаются ребенком, до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);

получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Отсрочку также предоставляют судьям, нардепам, членам Счетной палаты, дипломатам, омбудсмену, работникам военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ГССТ, СБУ, СВРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалистам экспертной службы МВД.

Важно: приведенный выше перечень упрощен и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый конкретный случай индивидуален и требует анализа на соответствие.

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