Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати arrow

Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати

25 вересня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Чи можна отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю III групи
Син доглядає за батьком з інвалідністю. Фото: depositphotos.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на отримання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. Зокрема таким правом можуть скористатися деякі громадяни, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю. 

Чи може військовозобов'язаний чоловік отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю III групи, розповів адвокат Ярослав Хлівний в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю — що каже закон 

Питання призову та відстрочки в Україні регулюються:

Коли передбачена відстрочка по догляду за батьками відповідно до закону 

Відповідно до вищезгаданих документів, відстрочка від мобілізації по догляду за батьками передбачена у двох випадках:

  1. Батьки є особами з інвалідністю I чи II групи та немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати батька або матір з інвалідністю I чи II групи (п. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також норма постанови Кабміну №560);
  2. Військовозобов'язана особа зайнята постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), які не є особами з інвалідністю, якщо така особа потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я (п. 9 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). 

Таким чином, за першою обставиною, військовозобов'язаний чоловік, який доглядає за батьками з інвалідністю III групи не має права на відстрочку від мобілізації. 

Водночас для оформлення відстрочки за пунктом 9 вимога про групу інвалідності відсутня, натомість є вимога про необхідність здійснення постійного догляду за одним із батьків, що підтверджується висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров'я. Тобто, за другою обставиною можна отримати відстрочку, якщо наявні відповідні документи про здійснення постійного догляду.

 

Раніше ми розповідали, як військовозобов'язаному чоловіку виїхати за кордон для супроводу батька чи матері з інвалідністю II групи.

Нагадаємо, ми писали, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю III групи.

мобілізація відстрочка військовозобов'язані особа з інвалідністю

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:42 Розвідка повідомила Трампа про погрози від Ірану вбити його

08:37 Компенсації за відпустки під час війни — умови у 2024 році

08:30 Окупанти обстріляли житлові будинки у Запоріжжі — є поранені (фото)

Новина з відео

08:30 Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати

08:20 Понад 1200 окупантів — у Генштабі оприлюднили нові дані втрат ворога

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

08:17 Глава МАГАТЕ зробив тривожну заяву щодо Ірану та ядерної зброї

08:14 Атаки України на склади окупантів — в ISW пояснили, як Захід допомагає Росії

08:02 На Чернігівщині жінка зливала у Viber місцеперебування ТЦК — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога для вразливих громадян — де виплачують по 3,6 тис. грн

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

08:42 Розвідка повідомила Трампа про погрози від Ірану вбити його

08:37 Компенсації за відпустки під час війни — умови у 2024 році

08:30 Окупанти обстріляли житлові будинки у Запоріжжі — є поранені (фото)

Новина з відео

08:30 Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати

08:20 Понад 1200 окупантів — у Генштабі оприлюднили нові дані втрат ворога

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

08:17 Глава МАГАТЕ зробив тривожну заяву щодо Ірану та ядерної зброї

08:14 Атаки України на склади окупантів — в ISW пояснили, як Захід допомагає Росії

08:02 На Чернігівщині жінка зливала у Viber місцеперебування ТЦК — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога для вразливих громадян — де виплачують по 3,6 тис. грн

07:54 Було чутно "хлопки" — в Москві загорівся склад з автозапчастинами

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені