Чи можна отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю III групи

Син доглядає за батьком з інвалідністю. Фото: depositphotos.com

В Україні певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на отримання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. Зокрема таким правом можуть скористатися деякі громадяни, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю.

Чи може військовозобов'язаний чоловік отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю III групи, розповів адвокат Ярослав Хлівний в коментарі РБК-Україна.

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Питання призову та відстрочки в Україні регулюються:

Коли передбачена відстрочка по догляду за батьками відповідно до закону

Відповідно до вищезгаданих документів, відстрочка від мобілізації по догляду за батьками передбачена у двох випадках:

Батьки є особами з інвалідністю I чи II групи та немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати батька або матір з інвалідністю I чи II групи (п. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також норма постанови Кабміну №560); Військовозобов'язана особа зайнята постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), які не є особами з інвалідністю, якщо така особа потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я (п. 9 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Таким чином, за першою обставиною, військовозобов'язаний чоловік, який доглядає за батьками з інвалідністю III групи не має права на відстрочку від мобілізації.

Водночас для оформлення відстрочки за пунктом 9 вимога про групу інвалідності відсутня, натомість є вимога про необхідність здійснення постійного догляду за одним із батьків, що підтверджується висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров'я. Тобто, за другою обставиною можна отримати відстрочку, якщо наявні відповідні документи про здійснення постійного догляду.

Раніше ми розповідали, я к військовозобов'язаному чоловіку виїхати за кордон для супроводу батька чи матері з інвалідністю II групи.

Нагадаємо, ми писали, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю III групи.