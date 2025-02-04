Деякі категорії громадян можуть бути залучені до лав ЗСУ попри можливість відстрочки

Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні тривають мобілізаційні заходи, але певні категорії громадян, які раніше мали законний спосіб її уникнути, вже навесні можуть бути залучені до лав ЗСУ. З початком лютого відповідні норми закону не змінились.

Про це повідомляє УНІАН.

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Відповідно до цього, до категорій осіб, які можуть залишитися без відстрочки, належать:

студенти, що здобувають не першу вищу освіту або навчаються на вечірніх формах або заочно;

батьки, які мають багатодітних дітей та заборгували зі сплати аліментів;

громадяни, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю І-ІІ групи, якщо це можуть робити інші родичі;

чоловіки у статусі батька-одинака, якщо мати дитини жива та може виховувати дитину;

"обмежено придатні" військовозобов'язані, яким після Військово-лікарської комісії (ВЛК) змінять статус на "придатний".

Юристи підкреслюють, що відстрочення або бронювання можуть бути скасовані у разі встановлення подання недостовірних даних для їх отримання. Також скасування відстрочки можливе у випадку зникнення підстав для її надання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто обов’язково має пройти базову загальновійськову підготовку.

Додамо, ми повідомляли про те, куди не візьмуть працювати чоловіків без БЗВП.