Некоторые категории граждан могут быть привлечены в ряды ВСУ несмотря на возможность отсрочки

Вручение повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, но определенные категории граждан, которые ранее имели законный способ ее избежать, уже весной могут быть привлечены в ряды ВСУ. С началом февраля соответствующие нормы закона не изменились.

Об этом сообщает УНИАН.

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Согласно этому, к категориям лиц, которые могут остаться без отсрочки, относятся:

студенты, получающие не первое высшее образование или обучающиеся на вечерних формах или заочно;

родители, имеющие многодетных детей и задолжавшие по уплате алиментов;

граждане, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I-II группы, если это могут делать другие родственники;

мужчины в статусе отца-одиночки, если мать ребенка жива и может воспитывать ребенка;

"ограниченно годные" военнообязанные, которым после Военно-врачебной комиссии (ВВК) изменят статус на "годный".

Юристы подчеркивают, что отсрочка или бронирование могут быть отменены в случае установления представления недостоверных данных для их получения. Также отмена отсрочки возможна в случае исчезновения оснований для ее предоставления.

Напомним, мы ранее писали о том, кто обязательно должен пройти базовую общевойсковую подготовку.

Добавим, мы сообщали о том, куда не возьмут работать мужчин без БОВП.