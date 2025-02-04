Некоторые категории граждан могут быть привлечены в ряды ВСУ несмотря на возможность отсрочки

Кто рискует быть мобилизованным уже весной, несмотря на отсрочку
В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, но определенные категории граждан, которые ранее имели законный способ ее избежать, уже весной могут быть привлечены в ряды ВСУ. С началом февраля соответствующие нормы закона не изменились.
Об этом сообщает УНИАН.
Кто может потерять отсрочку от мобилизации
Согласно этому, к категориям лиц, которые могут остаться без отсрочки, относятся:
- студенты, получающие не первое высшее образование или обучающиеся на вечерних формах или заочно;
- родители, имеющие многодетных детей и задолжавшие по уплате алиментов;
- граждане, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I-II группы, если это могут делать другие родственники;
- мужчины в статусе отца-одиночки, если мать ребенка жива и может воспитывать ребенка;
- "ограниченно годные" военнообязанные, которым после Военно-врачебной комиссии (ВВК) изменят статус на "годный".
Юристы подчеркивают, что отсрочка или бронирование могут быть отменены в случае установления представления недостоверных данных для их получения. Также отмена отсрочки возможна в случае исчезновения оснований для ее предоставления.
Напомним, мы ранее писали о том, кто обязательно должен пройти базовую общевойсковую подготовку.
Добавим, мы сообщали о том, куда не возьмут работать мужчин без БОВП.
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