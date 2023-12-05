Мобілізація в Україні — хто займається розшуком ухилянтів від призову

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним у присутності поліцейських. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Попри повномасштабну війну, яка триває вже другий рік, в Україні залишається певний відсоток військовозобов’язаних чоловіків, які ухиляються від повісток та мобілізації. На таких осіб чекає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Хто саме займається розшуком ухилянтів та які покарання передбачені для таких громадян українським законодавством, розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо в коментарі NV.

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За словами військового, хоч в країні і є певні проблеми з ухиленням від призову на військову службу, їх не можна назвати масовими.

Він впевнений, що таке явище зникне, як тільки буде впорядковано електронний облік військовозобов’язаних і всі питання з повістками будуть зняті.

За які порушення настає відповідальність

Як пояснив Фітьо, правила військового обліку закріплені постановою Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 року.

Таким чином в Україні передбачено відповідальність за:

порушення правил військового обліку;

ухилення від військового обліку;

ухилення від мобілізації.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Хто займається розшуком ухилянтів від мобілізації

ТЦК містять дані про військовозобов'язаних, які ігнорують повісти, не оновлюють дані та ухиляються від мобілізації. Відповідно співробітники територіальних центрів передають цю інформацію правоохоронним органам, які й здійснюють розшук таких осіб.

"Ті, що на цей момент ухиляються, ними займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", — розповів Володимир Фітьо.

У законі йдеться про те, що Нацполіція за зверненням ТЦК або СБУ, має доставити ухилянтів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, якщо вони чинили адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Національна поліція України або її територіальні підрозділи в межах компетенції за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подають у десятиденний строк відомості стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості", — йдеться у законі.

Працівник територіального центру комплектування працює за ноутбуком. Фото: АрміяInform

Яка відповідальність за ухилення від військової служби

За порушення правил військового обліку передбачається адміністративне покарання за ст. 210. Це тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо говорити про адміністративну відповідальність за "ухилення від військової служби", то відповідно до ч. 2 ст. 210-1 КУпАП штраф становить від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто у гривнях, штраф за ухилення від призову становитиме від 3 400 грн до 5 100 грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період передбачена кримінальна відповідальність. Санкція ст. 336 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Суб’єктом злочину, передбаченого статтею 336 КК України, виступає військовозобов’язана особа, якщо їй належним чином повідомили у встановленому законом порядку про обов’язок явки на загальну мобілізацію до призовної ділянки певного центру комплектування та соціальної підтримки, а особа ухилилася від призову на військову службу під час мобілізації.

Ухилення від військового обліку призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року відповідно до ст. 337 ККУ.

Раніше ми повідомляли, в ДПСУ назвали загальну суму хабарів, яку ухилянти пропонували прикордонникам.

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