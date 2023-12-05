Мобилизация в Украине — кто занимается поиском уклонистов от призыва

Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным в присутствии полицейских. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Несмотря на полномасштабную войну, которая длится уже второй год, в Украине остается определенный процент военнообязанных мужчин, уклоняющихся от повесток и мобилизации. Таких лиц ждет как административная, так и уголовная ответственность.

Кто именно занимается розыском уклонистов и какие наказания предусмотрены для таких граждан украинским законодательством, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в комментарии NV.

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По словам военного, хотя в стране и есть некоторые проблемы с уклонением от призыва на военную службу, их нельзя назвать массовыми.

Он уверен, что такое явление исчезнет, как только будет упорядочен электронный учет военнообязанных, и все вопросы с повестками будут сняты.

За какие нарушения наступает ответственность

Как пояснил Фитьо, правила военного учета закреплены постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года.

Таким образом, в Украине предусмотрена ответственность за:

нарушение правил военного учета;

уклонение от военного учета;

уклонение от мобилизации.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Кто занимается розыском уклонистов от мобилизации

ТЦК имеют данные о военнообязанных, которые игнорируют повести, не обновляют данные и уклоняются от мобилизации. Соответственно, сотрудники территориальных центров передают эту информацию правоохранительным органам, которые и осуществляют розыск таких лиц.

"Уклонистами на данный момент занимаются правоохранительные органы, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органами местного самоуправления", — рассказал Владимир Фитьо.

В законе говорится, что Нацполиция по обращению ТЦК или СБУ должна доставить уклониста в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины, если они совершали административные правонарушения, предусмотренные ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию территориальных центров комплектования и социальной поддержки представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости", — говорится в законе.

Работник территориального центра комплектования работает за ноутбуком. Фото: АрміяInform

Какая ответственность за уклонение от военной службы

За нарушение правил военного учета предусматривается административное наказание по ст. 210. Это влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если говорить об административной ответственности за "уклонение от военной службы", то согласно ч. 2 ст. 210-1 КУоАП штраф составляет от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть в гривнах штраф за уклонение от призыва будет составлять от 3 400 грн до 5 100 грн.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период предусмотрена уголовная ответственность. Санкция ст. 336 ККУ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 336 КК Украины, выступает военнообязанное лицо, если ему должным образом сообщили в установленном законом порядке об обязанности явки на общую мобилизацию к призывному участку определенного центра комплектования и социальной поддержки, а лицо уклонилось от призыва на военную службу при мобилизации.

Уклонение от военного учета призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года в соответствии со ст. 337 ККУ.

Ранее мы сообщали, в ГПСУ назвали общую сумму взяток, которую уклонисты предлагали пограничникам.

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