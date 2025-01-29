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Кто из мужчин до 25 лет может выехать из Украины во время войны

29 января 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Выезд из Украины 2025 — кто из мужчин до 25 лет может пересечь границу
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: dpsu.gov.ua
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине, как известно, из-за военного положения и всеобщей мобилизации ограничили право на выезд за границу военнообязанным мужчинам. С призывниками в возрасте от 18 до 25 лет дело обстоит несколько иначе. Однако не все юноши могут пересечь границу в 2025 году.

Кто из парней до 25 лет может выехать из Украины в 2025 году, рассказываем далее в материале.

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Так, право на пересечение государственной границы имеют две категории:

1. Студенты в возрасте 18-22 года

2 апреля 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №366 "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины". Согласно решению, студенты-бакалавры или магистры университетов Украины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать за границу на стажировку (участие в программах образовательной мобильности на один семестр).

Такую возможность имеют студенты медицинских, фармацевтических или ветеринарных направлений и исключительно на один семестр.

Для выезда на обучение студентам нужно иметь документы от учебного заведения, подтверждение уровня языка и электронный билет студента.

 

Выезд из Украины 2025 - кто из мужчин до 25 лет может пересечь границу
Выезд студента за границу. Фото: dpsu.gov.ua

2. Военнослужащие-контрактники в возрасте до 25 лет

31 декабря 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1536, которое вносит изменения в правила выезда за границу для некоторых мужчин до 25 лет.

Речь идет о военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые служат по контракту. После завершения службы такие лица могут получить справку от воинских частей или ТЦК и в дальнейшем ехать за пределы Украины.

Ранее мы писали, имеет ли право выезжать из Украины родственник погибшего воина.

Напомним, мы сообщали, как выехать за границу забронированным украинцам.

Также мы информировали, выпустят ли за границу мужчину с инвалидностью, который оформил отсрочку.

Украина мобилизация выезд за границу призывник юноши

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08:02 На Черниговщине осудили мужчину с олигофренией за неявку в ТЦК

08:00 Выплаты от NRC в 54 тыс. грн — кто из украинцев имеет шанс

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:56 Суд заблокировал решение Трампа об остановке финансирования, — AP

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