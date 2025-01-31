Выезд мужчин за границу 2025 — кто имеет право с 1 февраля, основания и документы

У мужчины проверяют документы на границе. Фото: ГПСУ

Из-за войны, которую начала страна-агрессор Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть ряд исключений из правил, который позволяет законно пересечь границу.

Кто из мужчин имеет право выехать из Украины во время военного положения в феврале 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Как известно, запрет на выезд за границу для мужчин был закреплен еще в начале полномасштабной войны указом президента № 64/2022.

В то же время постановление Кабинета Министров Украины № 57 содержит основания и перечень документов (к примеру, это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций и т.д.), при наличии которых мужчины могут пересечь границу. Граждане обязаны предъявить их на границе по требованию сотрудников Госпогранслужбы.

Кроме того, независимо от основания, которое позволяет мужчине выехать из страны, с собой он обязательно должен иметь военно-учетный документ — бумажный или электронный.

В военно-учетных документах лиц, выезжающих на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кто имеет право на выезд за границу в феврале 2025 года

Выехать из Украины с 1 февраля 2025 года могут такие категории граждан:

исключенные с воинского учета по состоянию здоровья (должна быть соответствующая отметка в военно-учетном документе);

лица с инвалидностью, независимо от группы;

многодетные родители (от трех и более детей до 18 лет и отсутствие долгов по алиментам);

родители детей с инвалидностью — независимо от количества детей;

родители-одиночки;

мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок);

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за границу;

студенты в возрасте 18-22 лет, которые едут на стажировку на один семестр;

военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые завершили службу по контракту;

родственники погибших или пропавших без вести на войне;

забронированные лица, выезжающие в командировку;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд военных, а также гражданских лиц.

Стоит заметить, что этот список не является исчерпывающим, перечень всех военнообязанных лиц, которые не подлежат мобилизации, а следовательно могут выехать за пределы государства, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Также добавим, что свободно выезжать из страны имеют право юноши до 18 и мужчины в возрасте 60+ лет.

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