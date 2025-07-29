Адвокатка пояснила, як призивають чоловіків віком 50–60 років

Військовослужбовці старшого віку. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Чоловіків віком 50–60 призивають на загальних підставах. На передову таких військовозобов'язаних зазвичай не відправляють, але бувають і винятки.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко.

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Мобілізація після 50 років

Згідно з директивою командувача Сухопутними військами ЗСУ, військовослужбовців віком 50–60 років мобілізують до частин забезпечення. Щоправда, деякі з цих підрозділів виконують завдання і в зоні бойових дій.

"Я чула від своїх клієнтів віком понад 50 років, що їх просто ставлять на облік і не вручають бойові повістки, але будьмо відвертими: люди такого віку також проходять військову службу", — зазначила Катерина Аніщенко.

За її словами директива — це роз'яснення, а не нормативно-правовий акт, який підлягає обов'язковому виконанню. Під час воєнного стану призов громадян до війська здійснюється згідно із Законом України. Якщо в чоловіка віком 50–60 років немає відстрочки або бронювання, його можуть мобілізувати.

Заступниця начальника РТЦК у Києві Лариса Козак зазначила, що мобілізовані віком 50+ зазвичай обіймають у війську посади водіїв, трактористів і тиловиків. Представниця військкомату стверджує, що за час своєї роботи ще не бачила, щоб чоловіків цього року відправляли в гарячі точки фронту.

Раніше адвокатка Марина Лекало пояснила, чи можуть мобілізувати тих, кому вже виповнилося 60 років. За її словами, громадяни такого віку можуть долучитися до лав захисників України лише за власним бажанням.

Також ми повідомляли, що в серпні деякі категорії громадян матимуть право на відстрочку. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю та тимчасово непридатних.