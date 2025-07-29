Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Хто з чоловіків віком 50+ підлягає призову — відповідь адвокатки

Хто з чоловіків віком 50+ підлягає призову — відповідь адвокатки

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 01:30
Адвокатка пояснила, як призивають чоловіків віком 50–60 років
Військовослужбовці старшого віку. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Чоловіків віком 50–60 призивають на загальних підставах. На передову таких військовозобов'язаних зазвичай не відправляють, але бувають і винятки.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація після 50 років

Згідно з директивою командувача Сухопутними військами ЗСУ,  військовослужбовців віком 50–60 років мобілізують до частин забезпечення. Щоправда, деякі з цих підрозділів виконують завдання і в зоні бойових дій.

"Я чула від своїх клієнтів віком понад 50 років, що їх просто ставлять на облік і не вручають бойові повістки, але будьмо відвертими: люди такого віку також проходять військову службу", — зазначила Катерина Аніщенко.

За її словами директива — це роз'яснення, а не нормативно-правовий акт, який підлягає обов'язковому виконанню. Під час воєнного стану призов громадян до війська здійснюється згідно із Законом України. Якщо в чоловіка віком 50–60 років немає відстрочки або бронювання, його можуть мобілізувати.

Заступниця начальника РТЦК у Києві Лариса Козак зазначила, що мобілізовані віком 50+ зазвичай обіймають у війську посади водіїв, трактористів і тиловиків. Представниця військкомату стверджує, що за час своєї роботи ще не бачила, щоб чоловіків цього року відправляли в гарячі точки фронту.

Раніше адвокатка Марина Лекало пояснила, чи можуть мобілізувати тих, кому вже виповнилося 60 років. За її словами, громадяни такого віку можуть долучитися до лав захисників України лише за власним бажанням.

Також ми повідомляли, що в серпні деякі категорії громадян матимуть право на відстрочку. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю та тимчасово непридатних.

військовий призов мобілізація військовозобов'язані адвокат військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації