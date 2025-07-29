Адвокат объяснила, как призывают мужчин в возрасте 50-60 лет

Военнослужащие старшего возраста. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Мужчин в возрасте 50–60 лет призывают на общих основаниях. На передовую таких военнообязанных обычно не отправляют, но бывают и исключения.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко.

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Мобилизация после 50 лет

Согласно директиве командующего Сухопутными войсками ВСУ, военнослужащих в возрасте 50–60 лет мобилизуют в части обеспечения. Правда, некоторые из этих подразделений выполняют задачи и в зоне боевых действий.

"Я слышала от своих клиентов старше 50 лет, что их просто ставят на учет и не вручают боевые повестки, но будем откровенны: люди такого возраста также проходят военную службу",— отметила Екатерина Анищенко.

По ее словам директива — это разъяснение, а не нормативно-правовой акт, который подлежит обязательному исполнению. Во время военного положения призыв граждан в армию осуществляется в соответствии с Законом Украины. Если у мужчины в возрасте 50–60 лет нет отсрочки или бронирования, его могут мобилизовать.

Заместитель начальника РТЦК в Киеве Лариса Козак отметила, что мобилизованные в возрасте 50+ обычно занимают в армии должности водителей, трактористов и тыловиков. Представительница военкомата утверждает, что за время своей работы еще не видела, чтобы мужчин в этом возрасте отправляли в горячие точки фронта.

Ранее адвокат Марина Лекало объяснила, могут ли мобилизовать тех, кому уже исполнилось 60 лет. По ее словам, граждане такого возраста могут присоединиться к рядам защитников Украины только по собственному желанию.

Также мы сообщали, что в августе некоторые категории граждан будут иметь право на отсрочку. В частности, речь идет о людях с инвалидностью и временно непригодных.