Виїзд чоловіків за кордон — що чекає на українців з травня 2024 року

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей особливий період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Вони можуть перетнути кордон, маючи певні поважні причини та документи, які їх підтверджують. Окрім цього було ухвалено кілька важливих змін в законі, які почнуть діяти вже у травні.

Новини.LIVE розкаже усе, що треба знати про виїзд чоловіків за кордон з травня 2024 року.

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Так, перш за все, слід відзначити, що виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану регулює постанова № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Виїзд чоловіків за кордон у травні 2024 року — які є зміни у законі

Як відомо, в Україні було ухвалено законопроєкт №10449 (закон № 3633-ІХ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Документ набуває чинності вже 18 травня 2024 року та вносить певні зміни у правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків.

Так, відповідно до нової норми у ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", у період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника:

ТЦК та СП;

поліцейського;

співробітника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України".

Таким чином, з 18 травня 2024 року всі чоловіки, які мають право на перетин кордону, окрім документів, які це підтверджують, мають пред'явити на кордоні військово-обліковий документ.

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Зміна правил для виїзду за кордон чоловіків-студентів

Ще на початку квітня поточного року Кабмін ухвалив постанову № 366, відповідно до якої за кордон можуть виїжджати чоловіки-студенти на один семестр у рамках академічної мобільності (можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування).

Умови для виїзду наступні:

вік від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у вишах України державної або комунальної форм власності;

здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти на один семестр.

Для виїзду за кордон необхідно буде пред'явити наступні документи:

довідка від вишу щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва та строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок, фактів перескладання заліків та іспитів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копія договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія";

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та СП.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто з чоловіків має право виїжджати з України у травні 2024 року — повний перелік

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня (за станом здоров’я та сімейними обставинами) можливий для:

Осіб з інвалідністю. Осіб, які мають дружину(чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України. Осіб, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України. Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю. Батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи. Бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України. Осіб, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення. Опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають(перебувають) у закладах/установах, незалежно від форми власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, ― у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України).

Важливо: необхідно мати при собі відповідні документи, які підтверджують підставу для перетину кордону.

Крім того, можуть виїжджати за кордон деякі категорії громадян, а саме:

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також для населення України;

деякі чоловіки-студенти;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Для перетину кордону в таких випадках, необхідно мати відповідні дозволи від профільних органів, установ та організацій.

Раніше ми писали, які категорії чоловіків зможуть отримати паспорт за кордоном.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи потрібно українцям повертатися з Польщі для військового обліку.

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