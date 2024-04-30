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Кто из мужчин сможет выехать из Украины в мае 2024 года — перечень и изменения в законе

30 апреля 2024 19:27
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Любомир Кучер
Редактор
Выезд мужчин за границу — что ждет украинцев с мая 2024 года
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот особый период военнообязанным мужчинам запрещено выезжать из страны. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий. Они могут пересечь границу, имея определенные уважительные причины и подтверждающие их документы. Кроме этого, было принято несколько важных изменений в законе, которые начнут действовать уже в мае.

Новини.LIVE расскажет все, что нужно знать о выезде мужчин за границу с мая 2024 года.

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Так, прежде всего, следует отметить, что выезд мужчин за границу во время военного положения регулирует постановление №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Выезд мужчин за границу в мае 2024 года — какие изменения в законе

Как известно, в Украине был принят законопроект №10449 (закон № 3633-ІХ) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Документ вступает в силу уже 18 мая 2024 года и вносит определенные изменения в правила пересечения границы для военнообязанных мужчин.

Так, согласно новой норме в ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", в период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя:

  • ТЦК и СП;
  • полицейского;
  • сотрудника Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины".

Таким образом, с 18 мая 2024 года все мужчины, имеющие право на пересечение границы, кроме подтверждающих документов, должны предъявить на границе военно-учетный документ.

 

Выезд мужчин за границу в мае 2024 года - какие изменения в законе
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Изменение правил для выезда за границу мужчин-студентов

Еще в начале апреля текущего года Кабмин принял постановление №366, согласно которому за границу могут выезжать мужчины-студенты на один семестр в рамках академической мобильности (возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки).

Условия для выезда следующие:

  • возраст от 18 до 22 лет;
  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;
  • обучаются по дневной или дуальной формам получения образования в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности;
  • получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);
  • являются участниками образовательной академической мобильности;
  • едут на обучение в иностранные учебные заведения на один семестр.

Для выезда за границу необходимо будет предъявить следующие документы:

  • справка от вуза о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества и срока учебного семестра за границей;
  • отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок, фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
  • подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;
  • копия договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;
  • э-билет студента, проверенного средствами портала "Дія";
  • военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и СП.

 

Смена правил для выезда за границу мужчин-студентов
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кто из мужчин имеет право уезжать из Украины в мае 2024 года — полный список

Выезд мужчин за границу с 1 мая (по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам) возможен для:

  1. Лиц с инвалидностью.
  2. Лиц, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих такую жену (супруга) для выезда за пределы Украины.
  3. Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины.
  4. Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
  5. Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью.
  6. Родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.
  7. Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины.
  8. Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.
  9. Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины.
  10. Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Важно: необходимо иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для пересечения границы.

Кроме того, могут выезжать за границу некоторые категории граждан, а именно:

  • водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований, а также для населения Украины;
  • некоторые мужчины-студенты;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Для пересечения границы в таких случаях необходимо иметь соответствующие разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Раньше мы писали, какие категории мужчин смогут получить паспорт за границей.

Напомним, мы сообщали, нужно ли украинцам возвращаться из Польши для военного учета.

Также мы информировали, как изменится мобилизация в мае после вступления в силу нового закона.

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Украина
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