Що роблять ухилянти, аби незаконно виїхати через український кордон

Затримання ухилянтів на українському кордоні. Архівне фото: Державна прикордонна служба України

Чоловіки, які уникають мобілізації і намагаються нелегально виїхати з України, перевдягаються у жіночі речі, ховаються у бебі-боксах і "таємних" відсіках автобусів та автомобілів. Прикордонники знаходять ухилянтів за допомогою службових собак, тепловізорів і безпілотників.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За словами Андрія Демченка, на початку, коли в Україні почалася війна, він та його колеги дивувалися чоловікам-ухилянтам, котрі переодягалися у жіноче вбрання, щоб перетнути кордон. Потім порушники намагалися ховатися у бебі-боксах.

Ухилянт намагався сховатися у бебі-боксі. Архівне фото: Державна прикордонна служба України

"У подальшому це почалось сприйматися як буденність. Але мені особисто закарбувався випадок, коли чоловік ховався у конструктивній особливості транспортного засобу, забравшись у нішу для запасного колеса. Щоб туди втиснутись, йому довелось роздягнутися до спіднього. За кермом була іноземка. І якщо чоловік поніс адміністративну відповідальність, то жінці передбачена кримінальна відповідальність", — розповів помічник голови Державної прикордонної служби.

На думку прикордонника, ухиляючись від мобілізації, військозобов'язані роблять гірше тільки собі. По-перше, платять чималі кошти шахраям, які обіцяють "все влаштувати" під час перетину кордону. По-друге, підписують собі вирок, адже незаконнне перетинання кордону тягне за собою адміністративну відповідальність.

Раніше боєць 12-ї бригади НГУ "Азов" із позивним "Ніко". розкритикував ухилянтів, які ризикують життям, тікаючи за кордон.

Нагадаємо, 28 квітня на Закарпатті прикордонники виявили у річці Тисі тіла двох чоловіків, які загинули під час спроби перетнути кордон. Їх знайшли під час патрулювання українсько-румунського кордону.